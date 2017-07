Lufthansa: Jetzt wird es kritisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Lufhansa Kurs (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) kommt weiter ins trudeln! Nachdem die Aktie noch am 19.07.17 bei 21,23 Euro notierte, kam es letzte Woche zu deutlichen Abgaben. Diese setzen sich auch in der neuen Handelswoche fort. Am heutigen Montag notiert die Lufthansa aktuell bei nur noch 18,34 Euro und rutscht damit unter die mittelfristige Aufwärtstrendgerade (siehe Chart). Sollte sich diese negative Tendenz bis Handelsende bestätigen, wäre der Trend passe und weitere Kursabgaben in der Folge wahrscheinlich.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.