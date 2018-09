Lufthansa, Infineon, Bayer - weiter grünes Licht

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Zinserhöhungszyklus in den USA nimmt seinen Lauf. Nach der jüngsten Erhöhung am Mittwoch, dürfte es schon im Dezember weitergehen. Mit deutlich gestiegenen Zinsen wird die Luft für die US-Wirtschaft dünner. Dennoch sehen die Experten bei Lombard Odier keine Anzeichen für eine Rezession. Anleger, die diese Meinung teilen, greifen zum Lufthansa-Discounter CQ6F9W, Infineon Capped-Bonus DS64N7 oder den Bayer-Bonus PX12X0.

„Wir sind weiterhin der Ansicht, dass die Federal Reserve (Fed) den Leitzins im Dezember weiter erhöhen wird. Unserer Meinung nach verlagert sich der Fokus der Investoren von der straffen Geldpolitik der Fed, hin zur Möglichkeit, dass die Fed in diesem Zyklus zu weit geht und die Notenbank bereits die nächste Rezession einleitet anstelle des Zeitpunkts für den nächsten Zinsanstieg. Das ist der Grund, warum Investoren in den vergangenen Wochen auf eine flache Zinskurve gehofft haben, was sich nach der heutigen Entscheidung fortsetzen dürfte. Bereits vor einigen Wochen haben wir die Meinung geäußert, dass wir weit von dem Moment einer Umkehr der Zinskurve noch weit entfernt sind – dies war bislang ein zuverlässiger Indikator für Rezessionen seit dem Beginn der 1960er-jahre.

Zum einen könnte die Zinskurve verzerrt gewesen sein. Die quantitative Lockerung sowie der „Operation Twist“ der Fed hat das lange Ende der Kurve weiter abgeflacht. Zum anderen könnten wir das derzeitige Realzinsniveau sowie die Frühindikatoren betrachten und zusätzlich die Zinskurve mit einbeziehen. Dabei geht die Wahrscheinlichkeit einer Rezession unseres Erachtens gegen Null.

Wir gehen davon aus, dass die Fed ihre Geldpolitik weiter straffen wird, vor allem als Reaktion auf den sich fortsetzenden Anstieg des zugrundeliegenden Inflationsdrucks. Die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr der Zinskurve vor Mitte des nächsten Jahres halten wir jedoch für gering. Somit sind wir der Ansicht, dass eine Rezession in den Vereinigten Staaten während der kommenden zwölf Monate unwahrscheinlich ist – sofern die US-Wirtschaft keinen Schock erleidet.“

Quelle:Lombard Odier