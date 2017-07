Lufthansa – die Gründe für den Absturz. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser von Feingold Research, ein Blick in unsere Webinare der letzten Tage zeigt – Stichwort abstand 200-Tage-Linie, Überhitzung, 70% seit Jahresstart, Ölpreis und Euro – es war am Freitag und Montag für uns ein perfektes Umfeld um Lufthansa short zu gehen. Jetzt sind wir und hoffentlich auch Sie 50% vorne – Zeit für Teilgewinne. Zu sehen hier – im Favoritendepot, das sein Rekordhoch immer weiter ausbaut und wo die Inliner der letzten Wochen voll punkten können.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Börsianer,

Kapitalerhalt an erster Stelle mit gutem Timing und Nutzen von Volatilität und Marktschwankungen – so ist unser Favoritendepot ausgerichtet - Startniveau am 1.1.2016 bei 150.000 Euro.

Wir weisen für unser Depot jede Transaktion aus – siehe hier – erläutern Sie Ihnen immer wieder in separaten Beiträgen und vor allem den Webinaren – gehen 2017 vor allem in unseren Webinaren auf die Ideen ein.

STARTDATUM 01/01/2016 STARTKAPITAL 150.000,00 € ANZAHL AN TRANSAKTIONEN 869 Transaktionshistorie

Letzte Portfolio-Disposition: 20.07.2017