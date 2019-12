Lufthansa: Experten raten zum Kauf der Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Analysten von Bernstein Research haben die Bewertung für die Aktien der Lufthansa nach dem angekündigten Umbau des Vorstands auf "Kaufen" belassen und das Kursziel von 20 Euro bestätigt. Man lobe zwar die verbesserte Klarheit in der neuen Ausrichtung, sei aber etwas beunruhigt wegen der Trennung der Fluggesellschaft von der Arbeitsdirektorin Bettina Volkens sowie darüber, dass der Vorstand zugleich vergrößert werde, so die Experten. Man hoffe weiter, dass der Fokus darauf liegt, den Unternehmenswert zu steigern. Am heutigen Mittwoch notiert die Lufthansa aktuell bei 16,71 Euro.

Lufthansa Tageschart

