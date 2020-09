Lufthansa: Es droht ein Absturz auf neue Allzeittiefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Deutschen Lufthansa durchbrach am großen Verfallstag ihre 50-Tagelinie und ging anschließend in eine ausgesprochen steile Abwärtsbewegung über. Das gehandelte Volumen war zwar etwas höher als an den Vortagen, eine massive Verkaufsbereitschaft ist bei den investierten Anlegern aber noch nicht zu erkennen.

Dennoch hat der Lufthansa-Kurs in der vergangenen Woche alle noch verbliebenen zeitnahen Unterstützungen durchschlagen. Am Freitag fiel die Aktie auf ein neues Jahrestief bei 6,84 Euro zurück. Bis zum Handelsschluss konnte sich der Wert leicht auf 7,05 Euro verbessern.

Man muss bis in das Jahr 2003 zurückgehen, um ähnlich tiefe Notierungen zu finden. Sie dürften nun das Ziel der Bären sein. Zwei Unterstützungen gilt es für sie, noch zu brechen, dann sind neue Allzeittiefs fällig. Die Erste ist das Februartief des Jahres 2003 bei 6,70 Euro. Darunter stützt nur noch das aktuelle Allzeittief bei 6,28 Euro.

Wollen die Bullen, dass dieses Allzeittief auch weiterhin Bestand hat, müssen sie in dieser Woche einen signifikanten Anstieg über den Widerstand bei 7,21 Euro vollziehen. Anschließend sollte versucht werden, das Tief vom 3. April bei 7,80 Euro anzusteuern und zu überwinden. Gelingt auch ein signifikanter Anstieg über die 8,00-Euro-Marke, darf wieder davon geträumt werden, den 50-Tagedurchschnitt bei 8,52 Euro zu erreichen.

from

Finanztrends by Dr. Bernd Heim

