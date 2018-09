Lufthansa: Erholung möglich

Zeichen stehen auf Erholung. Bei 22 Euro lässt sich ein Support erkennen, den die Lufthansa-Aktie als Startbahn zum Abflug nutzen kann. Mit einem Open End Turbo Long könnte sich bei einer steigenden Lufthansa-Aktie eine Trend-Chance von 100 Prozent ergeben. Im Update: BASF.

Am Dienstag legte die Lufthansa Verkehrszahlen vor. Im August beförderte die Fluggesellschaft insgesamt 13,8 Millionen Passagiere, das war ein Plus von zehn Prozent zum Vorjahresmonat. In den ersten acht Monaten dieses Jahres zählten die Airlines des Konzerns insgesamt rund 94,8 Millionen Fluggäste an Bord (plus 11,2 Prozent). Die angebotenen Sitzkilometer lagen im August um 8,2 Prozent über dem Vorjahr, wobei der Absatz um 8,7 Prozent stieg. Die Auslastung der Maschinen, der Sitzladefaktor, erhöhte sich hier um 0,5 auf 86,4 Prozent. Das Frachtangebot stieg um 3,6 Prozent, da aber weniger Tonnenkilometer verkauft wurden, gab der Nutzladefaktor um 2,7 auf 63,2 Prozent nach.

Mehr Passagiere

Ein Jahr nach der Air-Berlin-Pleite legte die Lufthansa im Ferienmonat aufgrund eines größeren Angebots und steigenden Absatzes weiter zu. Wegen größerer Nachfrage waren damals vor allem auf innerdeutschen Strecken die Preise gestiegen. Später übernahm die Lufthansa 77 Flugzeuge und Mitarbeiter von Air Berlin. Konkurrent Ryanair muss sich dagegen mit der Forderung nach höheren Gehältern und neu strukturierten Arbeitsverhältnissen seiner Piloten und Flugbegleiter auseinandersetzen. So berichtete der Low-Cost-Carrier nach einem 24-Stunden-Streik der Mitarbeiter von 150 abgesagten Verbindungen, darunter die meisten an den größten Standorten in Frankfurt und Berlin.

Günstig bewertet

In einem stabilen Marktumfeld waren zur Wochenmitte vor allem die zuletzt überproportional gefallenen Aktien gefragt. Die Aktie der Lufthansa hatte seit Jahresbeginn um dreißig Prozent nachgegeben. Durch ihre nun günstigere Bewertung könnte die Lufthansa-Aktie für Anleger wieder attraktiv erscheinen. Fundamental werden die Anteile derzeit zu einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr (KGV18e) von 5,2 gehandelt. Zudem ergibt sich eine interessante Dividendenrendite von 3,8 Prozent. Mit beiden Kennzahlen kann sich die Aktie von den europäischen Wettbewerbern abheben. Auch technisch hellte sich die Lage für die Lufthansa-Aktie inzwischen auf.

Chance auf Erholung

Denn Ende Juli, Anfang August brachen die Papiere aus einem zuvor seit Anfang dieses Jahres bestehenden Abwärtstrend mit einem Kurssprung nach oben aus und erreichten unmittelbar danach ein Zwischenhoch bei 24,45 Euro. Seitdem bewegten sich die Notierungen zwischen 22 und 24 Euro zur Seite, wobei in den letzten Tagen die Unterstützung mehrmals bestätigt wurde. Mit dieser könnte zudem ein möglicherweise vom Tief von Anfang Juli um 20 Euro ausgehender Aufwärtstrend entstehen. Zusammen mit dem Support könnte die Lufthansa-Aktie diesen Bereich als Basis für eine Erholung nutzen und auf der Kurzstrecke Ziele bis 24,45 Euro, auf der Langstecke darüber hinaus anfliegen.

Lufthansa (Tageschart in Euro) Tendenz:

Lufthansa (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 24,00 // 24,45 // 27,95 Unterstützungen: 22,00 // 21,86 // 19,81

Mit einem Open End Turbo Long (WKN DS585U) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Lufthansa-Aktie ausgehen, jetzt mit einem Hebel von 5,0 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 19,7 Prozent. Der Einstieg in eine spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte hier im Basiswert bei 21,50 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,35 Euro. Ein Ziel nach oben könnte um 27 Euro bestehen, woraus sich eine 100-Prozent-Chance ergibt. Das Chance-Risiko-Verhältnis für diese spekulative Idee beträgt 4,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: DS585U

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,43 - 0,46 Euro

Emittent: Deutsche Bank Basispreis: 18,083 Euro

Basiswert: Lufthansa KO-Schwelle: 18,083 Euro

akt. Kurs Basiswert: 22,43 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 0,92 Euro Hebel: 5,0

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Börse Frankfurt

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.





Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de