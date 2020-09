Lufthansa: Dieser Fehlstart dürfte Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

In der vergangenen Woche vollzog die Aktie der Deutschen Lufthansa am Mittwoch den Wiederanstieg über ihren 50-Tagedurchschnitt bei 8,72 Euro. Er wurde am Donnerstag fortgesetzt und in der Spitze vermochten die Bullen bis auf 9,11 Euro vorzudringen. Doch was zunächst wie ein Befreiungsschlag wirkte, endete am Freitag in einer Katastrophe.

Die Lufthansa-Aktie eröffnete knapp unterhalb des Donnerstagshoch bei 8,99 Euro, verbesserte sich um einen Cent und offenbarte für den Rest des Tages eine massive Schwäche. Sie ließ den Kurs am Abend mit einem Minus von 4,99 Prozent aus dem Handel gehen und auch der 50-Tagedurchschnitt wurde auf Schlusskursbasis erneut unterschritten.

Es liegt auf der Hand, dass die Bären versuchen werden, die Abwärtsbewegung heute fortzusetzen. Ihr erstes Ziel ist dabei das Tief vom 18. August bei 8,20 Euro. Findet der Lufthansa-Kurs hier keinen Halt, dürften auch die Tiefs vom 7. August bei 7,68 Euro und 3. August bei 7,21 Euro in den kommenden Wochen angesteuert werden.

Retten kann die Bullen allein ein direkter Wiederanstieg über den 50-Tagedurchschnitt bei 8,72 Euro. Wird er vollzogen, besteht die Möglichkeit, bis an den Widerstand bei 9,58 Euro und von dort bis an die 10,00-Euro-Marke und das Hoch vom 27. Mai bei 10,09 Euro vorzudringen. Anschließend muss es das Ziel der Bullen sein, die Aufwärtsbewegung in Richtung auf das Hoch vom 25. März bei 10,54 Euro und das Hoch vom 25. Juni bei 10,80 Euro fortzusetzen.





