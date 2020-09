Lufthansa: Diese Panne muss schnell wieder korrigiert werden

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

In der vergangenen Woche leisteten sich die Bullen bei der Aktie der Deutschen Lufthansa eine gravierende Schwäche. Der laufende Anstieg, der am 4. September auf einem Hoch bei 9,58 Euro abgebrochen worden war, ging in eine Abwärtsbewegung über und erreichte den 50-Tagedurchschnitt bei 8,72 Euro.

Kurz vor dem Wochenende wurde der gleitende Durchschnitt unterschritten, sodass die Lufthansa-Aktie am Freitag den Handel mit einem Wochenschlusskurs von 8,49 Euro beendete. Mit dem Tagestief bei 8,42 Euro wurde zudem die Unterstützung bei 8,38 Euro von den Bären fast erreicht.

Sie dürfte gleich zu Beginn der neuen Woche wieder im Mittelpunkt stehen. Gelingt es den Verkäufern, diesen Support zu brechen, drohen Abgaben bis auf das Tief vom 18. August bei 8,20 Euro. Findet der Kurs hier keinen Halt, dürften die Tiefs vom 7. August bei 7,68 Euro und 3. August bei 7,21 Euro die nächsten Ziele der Bären sein.

Um ihre Lage zu verbessern, benötigen die Bullen deshalb einen unverzüglichen Wiederanstieg über den 50-Tagedurchschnitt bei 8,72 Euro. Kann er realisiert werden, besteht die Chance, zunächst bis an den Widerstand bei 9,58 Euro und von dort bis an die 10,00-Euro-Marke und das Hoch vom 27. Mai bei 10,09 Euro vorzudringen. Anschließend sollte versucht werden, die Rallye in Richtung auf das Hoch vom 25. März bei 10,54 Euro und das Hoch vom 25. Juni bei 10,80 Euro fortzusetzen.

from

Finanztrends by Dr. Bernd Heim

