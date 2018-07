Lufthansa – Commerzbank ruft Kursknaller aus

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

60 Prozent Kurspotenzial auf 32 Euro – die Commerzbank macht sich lächerlich mit ihren LH-Analysen. Wir hatten Ihnen ab 30 Euro short ans Herz gelegt und mit unseren Produkten haben Sie eine Menge Geld verdient. Jetzt gibt es LH für 20 Euro, das erwartbare Desaster nach Air Berlin ist in Kurs und operativ eingetreten. Trigema-Chef Krupp hat jüngst bei n-tv erklärt, warum er keine LH mehr fliegen will, er ist wie so viele Geschäftskunden “angepisst”.Wir glauben, dass die Aktie langsam Richtung Boden steuert, dann werden die Analysten wohl “verkaufen” rufen – zyklisch wie immer. Wir sind antizyklisch und stellen Discount-Callmit Cap 19 und Discountersowie Aktienanleihevor. Die Begründung der Coba liest sich lustig: Sie hat die Einstufung für Lufthansa nach Verkehrszahlen auf “kaufen” mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Mit anderen Worten – man liegt seit Monaten massiv falsch. Das starke Passagierwachstum habe sich im Juni fortgesetzt, schrieb Analyst Malte Schulz in einer vorliegenden Studie. Die Fluggesellschaft habe ihren Auslastungsfaktor trotz des Effekts durch verschobene Feiertage erhöht und verzeichne für den Sommer weiterhin eine starke Nachfrage.