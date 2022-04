Lufthansa: Bearishe Tradingchance mit (Turbo)-Puts

Nachdem sich die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125) in den vergangenen Wochen deutlich von ihren Tiefstkursen vom März 2022 bei 5,25 Euro nach oben hin absetzen konnte, legte sie innerhalb weniger Tage beträchtliche Kursschwankungen hin. Am 21.4.22 legte die Aktie auf Schlusskursbasis wegen positiver Aussichten der US- Fluglinie United Airlines um knappe 5 Prozent auf 7,49 Euro zu. In weiterer Folge gab die Aktie allerdings wieder nach. Im frühen Handel des 25.4.22 notierte sie bei 7,25 Euro.

Erfüllen sich allerdings die Prognosen jener Experten, die die Lufthansa-Aktie in neuen Analysen mit Kurszielen von 5,20 Euro (Barclays Capital) als „underweight“ einstufen, dann könnte der Aktienkurs durchaus wieder unter Druck geraten. Mit Short-Hebelprodukten werden Anleger bereits bei relativ geringen Kursrückgängen zu überproportional hohen Renditen gelangen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 7,00 Euro

Der DZ Bank-Put-Optionsschein auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis bei 7,00 Euro, Bewertungstag 17.6.22, BV 1, ISIN: DE000DV7DU82, wurde beim Aktienkurs von 7,25 Euro mit 0,43 – 0,44 Euro gehandelt.

Gibt die Lufthansa-Aktie in spätestens einem Monat auf 6,50 Euro nach, dann wird der handelbare Preis des Puts etwa bei 0,65 Euro (+48 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 8,004 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Put auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 8,004 Euro, BV 1, ISIN: DE000HB5KV12, wurde beim Aktienkurs von 7,25 Euro mit 0,77 – 0,78 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Lufthansa-Aktie auf 6,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 1,50 Euro (+92 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 8,478 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 8,478 Euro, BV 1, ISIN: DE000UH6ALF9, wurde beim Aktienkurs von 7,25 Euro mit 1,29 – 1,30 Euro taxiert.

Beim Lufthansa-Aktienkurs von 6,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 1,97 Euro (+52 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lufthansa-Aktien oder von Hebelprodukten auf Lufthansa-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek