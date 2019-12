Lufthansa: Auslastung steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa hat im November trotz rückläufiger Passagierzahlen ihre Flugzeuge besser gefüllt. Die Lufthansa beförderte mit ihren Töchtern rund 10,35 Millionen Fluggäste. Das ist ein Rückgang von etwa 2,3 %. Da aber das Flugangebot geschrumpft ist, verbesserte sich die Auslastung der Maschinen um 2,1 Prozentpunkte auf 80,2 Prozent. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.