Lufthansa im Aufwind

Der Kranich hat wieder Rückenwind und fliegt ruhigeren Zeiten entgegen. Nach jahrelangen Tarifstreitigkeiten konnte die Lufthansa vor gut einem Monat eine Grundsatzvereinbarung mit der Pilotengewerkschaft Cockpit vermelden. Der Aktienkurs befindet sich seither in einem stabilen Aufwärtskurs. Wir empfehlen interessierten Anlegern die Aktienanleiheaus unserer-Liste.

Schaut man in ein paar Jahren auf die Meilensteine in der Geschichte des Lufthansa-Konzerns zurück, könnte es sein, dass man im März diesen Jahres landet, in dem die Lufthansa nach jahrelangem Streit eine Vereinbarung mit der Pilotengewerkschaft Cockpit vermelden konnte. Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht die Neufinanzierung der Lufthansa-Rente für die Piloten. Hier zahlt die Fluggesellschaft zukünftig nur noch Festzuschüsse, anstatt wie bisher die Höhe der Betriebsrente zu garantieren. Finanzvorstand Ulrik Svensson geht von einem dreistelligen Millionenbetrag aus, der allein 2017 eingespart werden kann. Dies ist auch notwendig, da das Umfeld im Alltagsgeschäft mit sinkenden Ticketpreisen und steigenden Spritkosten weiterhin herausfordernd bleibt.

Gestiegene Passagierzahlen und Aktienkurs gehen Hand in Hand

Ein Blick auf die Passagierzahlen zeigt, dass sich besonders die Übernahmen von Brussels Airlines sowie von Air-Berlin-Jets positiv auf die Zahl der beförderten Personen auswirkt. Allein im ersten Quartal konnten 25 Millionen Passagiere transportiert werden, ein sattes Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Auch die Auslastung der einzelnen Maschinen konnte auf 77,2 Prozent verbessert werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte die Lufthansa 31,7 Milliarden Euro umsetzen, 1,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig weist das Unternehmen ein Konzernergebnis von 1,8 Milliarden Euro aus (2015: 1,7 Milliarden Euro). Der Aktienkurs des Unternehmens befindet sich die letzten Monate in einem stabilen Aufwärtstrend und befindet sich aktuell auf dem höchsten Stand seit knapp 3 Jahren.

Anleger können mit der Aktienanleihe PR5QT9 von einer weiteren Aufwärtsbewegung der Aktie profitieren. Die Anleihe bietet eine maximale Rendite von 7,02 Prozent, was aktuell einer maximalen Rendite von 7,90 Prozent per anno entspricht. Der Basispreis der Anleihe liegt bei 15 Euro und damit unter dem Kurs der Aktie. Um die maximale Rendite zu erreichen, sollte der Aktienkurs des Unternehmens am Laufzeitende im März 2018 den Basispreis nicht unterschreiten. Liegt der Kurs am Stichtag unter dem Basispreis, werden 66,66667 Lufthansa Aktien geliefert, die zusammen allerdings nicht mehr den Nennwert der Anleihe erreichen. In jedem Fall wird der Kupon in Höhe von 12 Prozent gezahlt.

Weitere Anlageprodukte auf die Lufthansa aus unserer ISIN-Liste:

LUFTHANSA AG Discount Call PR1PTU Lufthansa AG Diskontzertifikat XM99CF Call Optionsschein Lufthansa AG HY860M

