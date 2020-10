Lufthansa im Aufwind

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

BioNTech bleibt auch am Dienstag der meistgehandelte Wert in Stuttgart. Bei rund 80,72 Euro legt die Aktie des Mainzer Unternehmens leicht um 1% zu. In den nächsten Tagen soll in den USA eine Zwischenanalyse der Studiendaten zum Corona-Impfstoff erfolgen. Bei einer Bestätigung der Wirksamkeit stünde eine baldige Zulassung wohl bald bevor.

2. Deutsche Bank (WKN: 514000)

Auch bei der Deutschen Bank sorgen die Stuttgarter Anleger heute für hohe Umsätze, die Aktie ist mit einem Plus von 3,6% einer der größten Gewinner im DAX. Schwung verleihen die Quartalszahlen der UBS, die am Morgen verkündete, dass sie ihren Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 1,8 Milliarden Euro verdoppeln konnte.

3. Lufthansa (WKN: 823212)

Den zweiten Tag in Folge zeigt sich der Airline-Sektor stark verbessert – auch die Lufthansa wird heute in Stuttgart rege gehandelt und steigt 4,4%. Aufwind verleiht ein positiver Analystenkommentar von Barclays zu den europäischen Fluggesellschaften – wenngleich sie die Lufthansa bei einem Kursziel von 5,70 Euro weiterhin mit „Underweight“ einstufen.