Lufthansa: Auf 9-Jahres-Hoch

Des einen Leid, ist des anderen Glück, so bewertet derzeit der Markt die Ausgangslage der Insolvenz von Air Berlin. Die Aktie der Lufthansa legte zuletzt auf ein 9-Jahres-Hoch zu. Für risikofreudige Anleger stellen wir ein Faktor-Zertifikat Long auf Lufthansa vor.

Genauer gesagt geht es um die begehrten Start- und Landerechte auf attraktiven Strecken, Lufthansa hat in jüngster Vergangenheit bereits einen Teil der Berliner Flugzeugflotte übernommen. Obwohl die Bundesregierung Air Berlin einen Überbrückungskredit von 150 Mio. Euro eingeräumt hat, reicht das Geld vermutlich nur bis etwa Ende November. Bis dahin könnte Lufthansa aber schon Teile der insolventen Fluggesellschaft übernehmen und sich die Filetstücke herauspicken. Aktionäre begrüßten diese Option zuletzt mit einem satten Kurssprung bei der Lufthansa-Aktie direkt an die Hochs aus 2008. Zwar bekunden auch andere Fluggesellschaften ihr Interesse an Teilen der Berliner Airline, aber das Risiko bleibt dennoch hoch. Denn obwohl sich Verkehrsminister Alexander Dobrindt für eine starke Lufthansa ausgesprochen hat, werden das letzte Wort die EU-Wettbewerbshüter haben.

Seit November im Aufwind

Auch aus charttechnischer Sicht zeigten sich die Wertpapiere der Lufthansa AG in den vergangenen Handelstagen stark und konnten zuletzt an die Hochs aus 2014 von 20,29 Euro zulegen. In dieser Woche kam es erneut zu einem starken Auftakt der Aktie, wodurch nun die Verlaufshochs aus 2008 in den direkten Fokus geraten und ein weiterer Kursanstieg bis dahin folgen könnte. Mit einem Faktor-Zertifikat Long auf Lufthansa (WKN VS89LK) können kurzfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die von einer weiter steigenden Lufthansa-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 8 überproportional davon profitieren. Wünschenswert wäre daher ein eindeutiger Folgeanstieg der im DAX notierten Lufthansa-Aktie über die jüngsten Verlaufshochs von 21,22 Euro. Bei einem Abgleiten der Notierungen unter das Niveau von 20,00 Euro scheint ein sofortiger Ausstieg aus dem Zertifikat ratsam.

Tageschart: Lufthansa (in Euro)

Faktor-Zertifikat Long auf Lufthansa



Kennzahlen (Stand: 22.08.2017, 07.55 Uhr)

WKN: VS89LK Akt. Kurs: 1,38/1,40 Euro Ausgabepreis: 10,00 Euro

Bezugsverhältnis:

1:100

Laufzeit: endlos

Typ: Faktor-Zertifikat Long

Emittent: Vontobel Basiswert: Lufthansa

Kurs Basiswert:

20,86 Euro

Faktor: 8,0 Order über Börse Stuttgart



Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.