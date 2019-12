Lufthansa-Anleihen mit 6% und 7,5% Zinsen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Mit dem Kurs der Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125) ging es seit Dezember 2017, als die Aktie noch oberhalb von 31 Euro notierte, ordentlich nach unten. Mitte August 2019 fand die Talfahrt der Aktie im Bereich von 13 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt. Trotz gestiegener Treibstoffkosten konnte die Fluglinie im immer schwieriger werdenden Umfeld sowohl den Umsatz als auch den Gewinn steigern und die Prognosen für das laufende Jahr bekräftigen und der Aktienkurs konnte sich von den Tiefständen nach oben hin absetzen.

Für Anleger, die der von der Mehrheit der immer positiver werdenden Experten mit Kurszielen von bis zu 20,25 Euro (Credit Suisse) als kaufens- oder haltenswert eingestuften Aktie in den nächsten Monaten eine halbwegs stabile Kursentwicklung zutrauen, könnte eine Investition in Aktienanleihen interessant sein.

6,00% Zinsen mit Basispreis bei 90 Prozent

Bei der Commerzbank-Aktienanleihe, ISIN: DE000CL1XRY6, wird der Basispreis voraussichtlich bei 90 Prozent (mindestens bei 85 Prozent, höchstens bei 95 Prozent) des am 27.1.20 ermittelten Schlusskurses der Lufthansa-Aktie liegen.

Notiert die Aktie am Bewertungstag, dem 18.12.20, auf oder oberhalb des Basispreises, dann wird die Rückzahlung der Anleihe mit 100 Prozent des Ausgabepreises und einer Kuponzahlung in Höhe von 6 Prozent pro Jahr erfolgen. Notiert die Aktie an diesem Tag hingegen unterhalb des Ausübungspreises, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung einer 27.1.20 errechneten Anzahl von Lufthansa-Aktien erfolgen, wobei der Gegenwert von Bruchstückanteilen Anlegern gutgeschrieben wird.

7,50% Zinsen mit 15% Schutz

Auch bei der Commerzbank-Aktienanleihe Protect auf die Lufthansa-Aktie, ISIN: DE000CL1XRX8, wird der Zinskupon am Laufzeitende unabhängig vom Kursverlauf der Aktie ausbezahlt. Bei voraussichtlich 85 Prozent (mindestens bei 80 Prozent, maximal bei 90 Prozent) des am 27.1.20 fixierten Startwertes wird sich die ausschließlich am 18.12.20 aktivierte Barriere befinden.

Notiert die Aktie an diesem Tag auf oder oberhalb der Barriere, dann wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis und dem Zinskupon in Höhe von 7,50 Prozent pro Jahr zurückbezahlt. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann wird auch diese Anleihe mittels Aktienzuteilung getilgt. Die Anleihen können noch bis 27.1.20 gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese unterschiedlich ausgestatteten Aktienanleihen bieten Anlegern bei einem halbwegs stabilen Kursverlauf der Lufthansa-Aktie innerhalb des nächsten Jahres Brutto-Renditechancen von 6,00 und 7,50 Prozent.



Walter Kozubek