Lufthansa, Amazon, Dollar – unsere Investmentideen

Neue Woche, alte Probleme: Auch in den kommenden Tagen werden Anleger den Euro nicht aus den Augen verlieren. Statt der zum Jahreswechsel von vielen Experten ausgerufenen Parität steht die Gemeinschaftswährung vor dem Sprung aus einer großen Bodenbildungsformation. Von der Währungsentwicklung profitieren der Goldpreis und die US-Aktien.

Eine schwache Währung ist für jede Wirtschaft von Vorteil: Während die amerikanischen Börsen, auch angetrieben von überwiegend besser als erwarteten Unternehmensberichten noch laufen, steht der DAX unter Druck. Der Euro bremst die Gewinnperspektiven der stark auf den Export ausgerichteten Unternehmen, auch die Bilanzsaison kann bisher nicht überzeugen.

Euro-Effekt beachten

Die seit Monaten sehr starken Frühindikatoren und Konjunkturdaten vor allem aus Deutschland haben auch bei den Analysten Eindruck hinterlassen: So sind die Schätzungen für die Unternehmensgewinne immer weiter gestiegen. Erst seitdem der Euro zuletzt über wichtige Barrieren kletterte, setzte langsam ein Umdenken ein, die Prognosen wurden teilweise wieder nach unten genommen. Auf Basis der Schätzungen für die kommenden zwölf Monate wird der DAX derzeit mit einem KGV von 12,8 gehandelt, was einem Aufschlag von gut zehn Prozent auf den langfristigen Durchschnitt bedeutet. Trotz der jüngsten Korrektur von rund 800 Punkten oder 6,5 Prozent seit dem Rekordhoch ist der Markt noch nicht günstig bewertet. Rund die Hälfte der 30 DAX-Unternehmen öffnet in dieser Woche die Bücher. Sollten die Bilanzen enttäuschen, dürfte der Markt langsam Tuchfühlung mit der 200-Tage-Linie bei 11.840 Punkten aufnehmen.

Wir fahren mit unseren Depots weiter auf Sicht und rechnen derzeit bei hohem Cash-Bestand mit einer Seitwärtsphase im DAX. Bei knapp über 12.100 Punkten fand auch ein erster Discount-Call seinen Weg in unser Depot. Wir haben unsere Produktauswahl für den Sommer und Herbst massiv gefüllt und stellen einige der Produkte vor:

Im Favoritendepot wird ein Discount-Put auf den Euro aufgenommen (PR4S6W), sowie ein Discount-Call auf den DAX (PR41GM). Als bullishe Ergänzung haben wir einen Sprinter auf den EuroStoxx50 aufgenommen - DM2VVE. In den USA rechnen wir für den Sommer weiterhin mit einer Korrektur. Daher findet sich der OS-Put HW3WGD im Defensivdepot.

Unsere Auswahl auf Brent und WTI lautet SC1ZKG, SC2ZQB und SC2ZQA.

Wer noch auf der Suche nach einem günstigen Broker ist, dem empfehlen wir sich die Preisgestaltung bei DEGIRO anzuschauen. Weitere Investmentideen und andere Analysen finden Sie übrigens auch täglich auf dem Portal “Guidants” – von uns und zahlreichen anderen Experten.

Reverse-Bonus DM50UA auf den DAX

Bonus-Zertifikate:

Aixtron CE9JHD2 SMA Solar CE8S255 Lufthansa DGP2UF3 Zalando PR11NS9 Evotec CE8RVG1 Netflix CY4P181 Amazon CY4NQL5 Facebook PR4XXM

Auswahl auf Devisen: