Lufthansa: Alles im grünen Bereich!

Der seit Anfang März 2017 laufende Aufwärtsschub setzt sich bei der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) weiter fort. Die Aktie konnte den positiven Trend auch in der vergangenen Handelswoche bestätigen und in der Spitze bis auf 17,29 Euro ansteigen. Derzeit konsolidiert das DAX Unternehmen leicht und steht am heutigen Dienstag bei aktuell 16,89 Euro. Solange jedoch die Aufwärtstrendgerade (rot) nicht auf Tagesschlußkursbasis unterschritten wird bleibt die Börsenampel bei der Lufthansa auf grün.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.