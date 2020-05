Lufthansa: Alles beim Alten?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Bei der Lufthansa scheint zur Wochenmitte alles beim Alten zu sein: Bei einem Minus von 1,4 Prozent erneut eine der meistgehandelten Aktien in Stuttgart, noch immer keine Einigung über staatliche Hilfen. Laut einem Bericht soll diese Hilfe nun aber auf der Kippe stehen: Lufthansa-Chef Spohr und Verkehrsminister Scheuer hätten sich ohne Wissen der Verhandlungsbeteiligten wohl abgesprochen. Beide favorisieren demnach eine stille Beteiligung ohne Aufsichtsratsmandate für den Staat. Spätestens bis Anfang der kommenden Woche will man sich nun endgültig einigen. EUWAX

