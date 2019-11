Lufthansa-Aktie auf Höhenflug

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Einigung auf eine Schlichtung im Tarifstreit mit der Kabinengewerkschaft Ufo hat bei den Aktionären der Deutschen Lufthansa sichtlich für Erleichterung gesorgt.

Quelle: Lufthansa, wikifolio.com

Schließlich sind ständige Streiks nicht nur für das Image der Airline schädlich, sondern auch für das Zahlenwerk. Gestern veröffentlichte das Unternehmen außerdem seine Verkehrszahlen. Im Oktober hat die Lufthansa demnach 13,3 Millionen Fluggäste befördert, ein Anstieg von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Schon zuvor hatten die überraschend guten Q3-Zahlen für einen Kurssprung bei der Kranich-Aktie gesorgt. Seit Mitte August ist diese um 40 Prozent gestiegen. Damit zählt die Lufthansa in diesem Zeitraum zu den Top-Performern am deutschen Aktienmarkt. Mit Blick auf die Wertentwicklung im gesamten bisherigen Jahresverlauf ist das aber nur ein schwacher Trost. Seit dem Jahreswechsel steht nämlich trotz dieser Erholung noch ein Minus von rund zehn Prozent geschrieben. Das schwächste Ergebnis aller 30 DAX-Werte!

Gelungene Rebound-Spekulation

Konstantin Müller ( Narodus ) ist es in der vergangenen Woche gelungen, bei der Lufthansa-Aktie Gewinne von bis zu 16 Prozent zu realisieren. In seinem wikifolio Goldene Schildkröte ist er hier seit Mitte Juni ununterbrochen investiert. Nachdem er nun über die Hälfte des Bestands verkauft hat, liegt die Gewichtung in seinem Portfolio noch bei 2,5 Prozent. Eingestiegen war der Trader damals, obwohl das Unternehmen gerade schlechte Nachrichten verkündet hatte: „Mein neuster Einkauf erfolgte bei der Lufthansa nach der Gewinnwarnung. Ich sehe wie bereits erwähnt gute Reboundchancen.“ Das Anfang 2016 eröffnete wikifolio kommt insgesamt auf eine Performance von 39 Prozent. Das entspricht einem durchschnittlichen Plus von 9,2 Prozent pro Jahr. Der Trader kombiniert bei der Aktienauswahl fundamentale Analyse mit Elementen der Charttechnik.

Mit gerollten Zertifikaten zum Erfolg

Einen komplett anderen Ansatz verfolgt der am Zertifikatemarkt sehr erfahrene Journalist Armin Geier ( Rohdiamant ). Durch den gestaffelten Kauf von Discount-Zertifikaten strebt er in seinem wikifolio Rolling-Discount-System Neutral eine durchschnittliche jährliche Rendite von ca. 10 Prozent an. Das Ganze bezeichnet er als eine „relativ risikoarme Strategie“. Der maximale Drawdown von unter 16 Prozent unterstreicht das. Bei der Performance (aktuell 4,9 Prozent pro Jahr) hinkt der Trader seiner Zielmarke allerdings noch hinterher. Aber: Das wikifolio notiert auf Allzeithoch.

Neben seinen Basisinvestments im Index-Bereich (unterschiedliche Discounter auf den Euro Stoxx 50) investiert er auch in Zertifikate auf „hochvolatile“ Einzelaktien. Bei der Lufthansa hat ihm das gerade Gewinne von 3,5 bzw. 5,1 Prozent beschert. Mit 3,2 Prozent vorne liegt er bei dem dritten Airline-Discounter, der sich noch im Depot befindet. Hier winkt im März 2020 eine Rückzahlung von 15 Euro (akt. Kurs: 14,69 Euro), wenn die Aktie dann mindestens auf diesem Niveau notiert. Die Restrendite von gut zwei Prozent wird also auch dann erreicht, wenn die Lufthansa dann rund 15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs steht.

