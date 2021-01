Lufthansa-Aktie: Gerechtfertigter Aufschwung?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Seit den Neuigkeiten rund um die Impfstoffe erleben die Reiseaktien quasi eine Wiederbelebung. So auch die der größten deutschen Fluggesellschaft. Allerdings vertreibt diese Entwicklung die eigentliche Reaktion des Aktienkurses auf den am 5. November präsentierten Quartalsbericht, nachdem der Aktienkurs bis zur Impfstoffmeldung um fast 10 % fiel. Welches bilanzielle Fundament liegt also der aktuellen Entwicklung zugrunde?

Wohlgemerkt: Das dritte Quartal begann im Juli und endete im September. Somit sind die Auswirkungen des zweiten Lockdowns noch nicht in diesen Zahlen berücksichtigt. Und dennoch fiel der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 74 % auf 2,6 Mrd. Euro.

Die Verkehrserlöse fielen hierbei gar um 78 %. Aus diesem Grund musste man auch in Q3 wieder Verluste verkraften: Statt +1,154 Mrd. Euro wie im Vorjahr liegt das Konzernergebnis in Q3 bei -1,967 Mrd. Euro. Pro Aktie ergibt sich daraus ein Ergebnis von -3,80 Euro.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Deutsche Lufthansa?

Der operative Cashflow lag in Q3 2019 noch bei 1,3 Mrd. Euro, fiel durch die aktuelle Krise nun aber auf -1,9 Mrd. Euro. Logischerweise musste das Unternehmen auch fast alle Investitionen einstellen, sodass sich diese um 86 % minimierten.

Betrachten wir den Zeitraum der ersten 9 Jahresmonate, fiel außerdem die Eigenkapitalquote von 20,3 % auf jetzt 8,6 %. Die Nettokreditverschuldung hingegen nahm fast 50 % zu und liegt nun bei knapp 9 Mrd. Euro. Gleichzeitig musste das Unternehmen auch noch eine Erhöhung der Pensionsrückstellungen vornehmen, wenn auch nur leicht.

Es war zwar logischerweise zu erwarten, dass die Anzahl der Fluggäste enorm abgenommen hat, allerdings sorgen die Zahlen, schwarz auf weiß vorgelegt, dann doch nochmal für einen Schrecken. Die Anzahl der Fluggäste verringerte sich um 80 %, die der angebotenen Sitzkilometer um 78 % und die der verkauften Sitzkilometer sogar um 86 %. Auch die verkauften Fracht-Tonnenkilometer konnten die finanzielle Situation nicht sonderlich stabilisieren und verringerten sich um 34 %.

Bei Swiss sank der Umsatz um 63 %, bei Austrian Airlines um 74 % und bei Brussels Airlines um 70 %. Auch Eurowings litt unter der Pandemie und verringerte seinen Umsatz um 76 %.

Die in der Öffentlichkeit viel diskutierten Stabilisierungspakete Europas sowie der Bundesregierung greifen nun. Bislang erhielt die Lufthansa 2,7 Mrd. Euro der versprochenen Gelder – 1 Mrd. Euro davon resultiert aus der Bundesbeteiligung.

Der Ausblick für die Wintermonate war bereits vor dem erneuten Lockdown trüb. Die angebotenen Sitzplatzkilometer werden auf maximal 25 % des Vorjahresniveaus kalkuliert – passen sich aber je nach Situation schnell und variabel nach unten an, um die Kosten niedrig zu halten.

Gratis PDF-Report zu Deutsche Lufthansa sichern: Hier kostenlos herunterladen

Weitere aktuell greifende Maßnahmen zur Kostenminimierung sind Kurzarbeit, ein teilweises Flottengrounding, die Verschiebung von Flugzeugauslieferungen und der schlichte Stopp nicht zwingend notwendiger betrieblicher Ausgaben.

Darüber hinaus erprobt das Unternehmen nun Schnelltests auf den Flügen anzubieten, um so die Sicherheitsvorkehrungen zu erhöhen und gemäß geltender Gesundheitsstandards Flüge anbieten zu können. Zusätzlich wurde das kostenlose Essenscatering auf Kurz- und Mittelstrecken abgeschafft.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.