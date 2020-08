Lufthansa Aktie: Dieses Scheitern dürfte Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Seitdem der Kurs am 9. Juni bei 12,56 Euro ein Hoch ausgebildet hat, befindet sich die Aktie der Deutschen Lufthansa in einem Abwärtstrend. Er wurde im Juni bereits durch den Bruch der 50-Tagelinie bestätigt. Zweimal nahmen die Bullen Anlauf, den 50-Tagedurchschnitt erneut zu überwinden.

Der letzte Anlauf wurde in der vergangenen Woche gestartet. Er scheiterte ebenso wie sein Vorgänger. Es gelang den Bullen am Donnerstag zwar, den Lufthansa-Kurs bis auf 8,85 Euro ansteigen zu lassen und damit den gleitenden Durchschnitt bei 8,71 Euro leicht zu überwinden. Ein Tagesschlusskurs über diesem wichtigen Widerstand konnte jedoch nicht ausgebildet werden.

Da die Aktie auch am Freitag zur Schwäche neigte, ist der Ausbruchsversuch klar gescheitert. In der neuen Woche dürften deshalb die Bären wieder ihre Zähne zeigen und einen Rückfall auf das Tief vom 3. August bei 7,21 Euro anstreben. Wird diese Unterstützung aufgegeben, drohen weitere Abgaben zunächst in Richtung auf das Maitief bei 7,12 Euro und schließlich auch auf das Jahrestief bei 7,02 Euro.

Gelingt es den Bullen heute jedoch, das Steuer noch einmal herumzureißen, könnte ein neuer Angriff auf den 50-Tagedurchschnitt bei 8,71 Euro gestartet werden. Führt er zum Erfolg, ist das Hoch vom 15. Juli bei 9,31 Euro das nächste Ziel. Von hier aus könnte versucht werden, auch die 10,00-Euro-Marke und das Hoch vom 27. Mai bei 10,09 Euro noch einmal zu erreichen.





