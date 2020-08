Lufthansa Aktie: Dieser Erfolg war wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

In der vergangenen Woche konnten die Bullen bei der Aktie der Deutschen Lufthansa einen wichtigen Erfolg für sich verbuchen, denn es gelang ihnen, den Wiederanstieg über den 50-Tagedurchschnitt zu vollziehen. In der Spitze konnte die Aktie am Freitag bis auf 9,16 Euro vordringen und damit das Hoch vom 12. August bei 9,22 Euro fast erreichen.

Damit erhalten sich die Bullen die Chance, den nach dem Tief vom 3. August bei 7,21 Euro begonnenen Anstieg weiter fortzusetzen. Das nächste Ziel jenseits von 9,22 Euro ist nun das Hoch vom 15. Juli bei 9,31 Euro. Danach wäre der Weg frei, um bis an die 10,00-Euro-Marke vorzustoßen.

Auf diesem Niveau müssen die Bullen mit größerem Widerstand rechnen. Wird er gebrochen, kann die Rallye in Richtung auf das Hoch vom 25. März bei 10,54 Euro und das Hoch vom 25. Juni bei 10,80 Euro fortgesetzt werden. Entwickeln die Bullen sehr viel Schwung, könnte auch ein Anstieg auf das Hoch vom 9. Juni bei 12,56 Euro versucht werden.

Kritisch zu werten wäre ab jetzt jedoch ein erneuter Rückfall auf und später auch unter den 50-Tagedurchschnitt bei 8,70 Euro. Wird der gleitende Durchschnitt aufgegeben, drohen weitere Abgaben bis auf das Tief vom 18. August bei 8,20 Euro. Findet die Lufthansa-Aktie hier keinen Halt, dürften die Tiefs vom 7. August bei 7,68 Euro und 3. August bei 7,21 Euro die nächsten Ziele der Bären sein.

