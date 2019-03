Lufthansa: Absturz geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa musste nach dem Hoch vom 26.02.19 bei 23,66 Euro deutliche Verluste hinnehmen! In der Folge rutschte die Notierung am 15.03. (blauer Kreis) auch unter die 200-Tage Linie und generierte dadurch ein neuerliches Verkaufssignal. Dieses besitzt weiterhin Gültigkeit, die Kranichflotte eilt täglich zu neuen Tiefs! Auch am heutigen Dienstag gibt der Kurs den 9. Handelstag in Folge ab und steht zur Stunde bei 19,34 Euro. Solange hier keine eindeutigen Umkehrsignale erkennbar sind, würden wir nicht ins fallende Messer greifen.

Lufthansa Tageschart

