Luckin Coffee-Aktie – Hohes Risiko – Bloß nicht!

Es gibt Aktien, die sollte der Anleger nicht einmal mit der Kneifzange anpacken! Die Risiken bei manchen Aktien sind einfach viel zu hoch! Eine derartige Aktie sind die Titel der chinesischen Kaffeekette Luckin Coffee! Bis zum Frühjahr 2020 galt das chinesische Unternehmen noch als Konkurrent für Starbucks – doch die Umsätze von Luckin Coffee waren in Höhe von mehreren hunderten Millionen US-Dollar getürkt! Der Absturz der Aktie daraufhin enorm.

Jüngst hat nun die “chinesische Staatsverwaltung für Marktregulierung” eine Strafe gegen Luckin in verschwindend geringer Höhe von ein paar Millionen US-Dollar ausgesprochen – daraufhin konnte der Kurs der Luckin Coffee-Aktie stark ansteigen. Doch grundsätzlich ist das Unternehmen eine Blackbox und intransparent!

Zudem sollte der Anleger nicht vergessen, dass Luckin Coffee als chinesisches Unternehmen zukünftig in den USA stärker reguliert werden könnte! So wollen die USA auch weiterhin einen härteren Kurs gegenüber China fahren und den Handel mit chinesischen Aktien einschränken. Zusätzlich wächst in den USA der Druck auf die Regierung, chinesische Unternehmen den gleichen Bianzvorschriften und Buchhaltungs-Standards wie den US-Unternehmen zu unterwerfen!

Weiterhin dürfte die US-Regierung aufmerksam verfolgen, wie Luckin Coffee mit seinen Mitarbeitern umgeht. So wurde Ende September bekannt, dass ein Mitarbeiter suspendiert wurde, da er “unangemessene Kommentare” über Taiwan auf Facebook veröffentlicht hatte. Der Mitarbeiter bezeichnete Taiwan als unabhängiges Land. Luckin Coffee wiederum veröffentlichte eine Erklärung, die darauf hinwies, dass das Unternehmen eine feste Haltung zum Prinzip der nationalen Einheit einnehme und entschuldigte sich bei der Öffentlichkeit für die durch den Mitarbeiter ausgelöste “Verwirrung”! Sicherlich dürfte dieses Verhalten nicht sinnvoll sein, um bei den US-Politikern eine freundliche Stimmung gegenüber Luckin Coffee zu erzeugen!





