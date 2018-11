Lucapa entdeckt weitere Quelle besonders hochwertiger Diamanten auf Lulo

Herausragende Neuigkeiten aus Angola: Der australische Diamantproduzent Lucapa Diamond Company (WKN: A0M6U8 / ASX: LOM) hat auf seinem Lulo-Projekt eine neue, alluviale Quelle großer und hochwertiger Diamanten entdeckt!

Bisher hatte Lucapa seine besonders hochwertigen Diamanten – die Alluvial-Diamantenproduktion mit dem höchsten Dollarpreis pro Karat weltweit – vor allem aus den Terrassenablagerungen entlang des Flusses Cacuilo gefördert. Vor Kurzem aber hatten Lucapa und deren Partner in Angola damit begonnen, ausgedehnten Überflutungsgebiete (Leziria-Bereiche) entlang eines ungefähr 50 Kilometer langen Abschnitts im Tal des Flusses Cacuilo zu erkunden. Damit wollte man feststellen, ob diese Gebiete ebenfalls außergewöhnliche Alluvial-Diamanten beherbergen.

Und die Untersuchungen waren ein voller Erfolg! Die positiven Resultate aus dem ersten der überprüften Überflutungsgebiete, das an den Mining Block 31 von Lulo angrenzt, wo regelmäßig so genannten Specials (Diamanten >10,8 Karat) gefunden werden, demonstrieren das Potenzial für die Eröffnung zusätzlicher, ausgedehnter Abbaubereiche auf der Lulo-Konzession.

Unter anderem konnte Lucapa die folgenden Ergebnisse der Exploration melden:

- 17 Specials einschließlich eines außergewöhnlichen 55-karätigen Typ IIa D-colour weißen Diamanten,

- Gewinnung von Diamanten mit einem Gewicht von bislang 1.502 Karat aus 11.155 Schüttkubikmeter aufbereitetem Material, was einen

- Diamantgehalt von 13,5 Karat pro 100 Kubikmeter bedeutet.

Da schon die Erkundung der ersten Überflutungsgebiete so erfolgreich verlaufen ist, werden Lucapa und deren Partner weitere Tests in den Überflutungsgebieten auf Lulo durchführen, während parallel dazu die lange etablierten Abbauaktivitäten weitergeführt werden.

Wir betrachten die heutigen News als weiteres wichtiges Puzzlestück in der Geschichte von Lucapa und dem Lulo-Projekt. Sie deuten auf jeden Fall einmal mehr an, dass dem Unternehmen nicht so schnell der Nachschub an großen, wertvollen Steinen ausgehen dürfte. Wir werden unsere Leser auf dem Laufenden halten!

