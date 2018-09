Lucapa Diamond: Ein wichtiges Zeichen für die Zukunft

Die Zeiten in Angola ändern sich. Der neue Präsident Joao Lourenco bricht mit alten Ritualen und setzt neue Akzente. So will er ausländische Investitionen fördern und sein Land attraktiver machen. Frisches Geld soll in das südafrikanische Land geholt werden. Ein Schritt in diese Richtung sind neue Richtlinien in der Rohstoffbranche, unter anderem im Diamantenbereich.

Bisher konnten Diamantenförderer ihre Steine fast nur an „bevorzugte“ Kunden verkaufen. Diese wurden durch staatliche Stellen vorgegeben. Dabei musste ein Abschlag auf den Marktpreis von bis zu 30 Prozent hingenommen werden. Seit der Einführung dieses Systems 2007 haben angolanische Diamantenförderer nach Einschätzung von Medien rund 5 Milliarden Dollar verloren. Den ganz großen Profit machten somit nicht die Produzenten sondern andere. Für viele Investoren war ein Engagement in diesem Sektor daher weniger attraktiv. Doch die jüngst publizierten neuen Vorgaben von Präsident Lourenco ändern dies langsam. Er will mit Hilfe der neuen Richtlinien die Diamantenproduktion in seinem Land verdoppeln.

Ein Dekret des Präsidenten von Ende Juli sieht vor, dass künftig bis zu 60 Prozent der Diamanten auf dem freien Markt verkauft werden können. Davon könnte vor allem das Diamantenzentrum in Antwerpen profitieren. Das deutet Lourenco bei einem Besuch in der belgischen Metropole an.

Doch auch die Diamantenförderer werden durch diesen Schritt neue Impulse bekommen. Sie verdienen mehr und haben somit zugleich Anreize, um mehr zu investieren. Das kann neue Arbeitsplätze schaffen. Wichtig dabei ist aber auch, dass die Investitionen sicher sind und der rechtliche Rahmen gewährleistet ist.

In diesem Zusammenhang kann Lucapa Diamond (WKN: A0M6U8 / ASX: LOM) auf Entwicklungen verweisen, die Investoren freuen dürften. Das Rohstoff- und Ölministerium von Angola hat für das Lulo-Kimberlit-Projekt von Lucapa Diamond in der nordöstlichen Provinz Lunda Norte die entsprechende Explorationslizenz erteilt. Diese wurde in den staatlichen Anzeigenblättern publiziert und ist damit wirksam. Die Lizenz umfasst einen Vertrag zur Regelung von Investitionen in Mineralienprojekten. Sie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist bis zum 30. April 2023 gültig.

Auf dem 3.000 Quadratkilometer großen Areal kann Lucapa zusammen mit seinen Partnern damit weitere Explorationsarbeiten durchführen. Mit dem Kimberlit-Bohrprogramm, das durchgehend betrieben wird, will man die Quelle – oder aber auch die Quellen – der großen, qualitativ besonders hochwertigen Edelsteine finden, die derzeit immer wieder im alluvialen Abbau gewonnen werden. Es müsste als im Gestein einen entsprechenden Ursprung für den Diamantenreichtum geben. Gefunden wurde dieser bisher aber noch nicht.

Stephen Wetherall, Managing Director von Lucapa, begrüßt die Lizenzerteilung. Für ihn ist dies ein klares Zeichen für den Reformwillen und die positiven Veränderungen innerhalb des Landes und zugleich ein Ausdruck der guten Beziehungen zwischen Lucapa und den angolanischen Partnern.





