Lucapa Diamond mit weiterhin hohen Einnahmen aus Diamantverkäufen

Die Einnahmen aus der alluvialen Diamantmine Lulo von Lucapa Diamond (ASX LOM / WKN A0M6U8) fließen weiter. Wie das Unternehmen und seine Partner heute berichten, konnte man aus dem Verkauf des letzten Pakets von Lulo-Diamanten umgerechnet 5,7 Mio. AUD an Bruttoeinnahmen erzielen.

Das Verkaufspaket umfasste Diamanten mit einem Gesamtgewicht von 3.411 Karat und brachte Lucapa Bruttoeinnahmen von 4,2 Mio. USD ein. Das bedeutet einen durchschnittlichen Preis pro Karat von außergewöhnlich hohen 1.220 USD (1.678 AUD). Damit hat Lucapa im bisherigen Jahresverlauf Lulo-Diamanten im Wert von 24,5 Mio. USD zu einem Durchschnittspreis von 1.353 USD pro Karat veräußert. Lulo dürfte somit weiterhin der Diamantenförderbetrieb mit dem höchsten erzielten Durchschnittspreis pro Karat weltweit bleiben!

Kommt hinzu, dass der jüngste Verkauf eine Auswahl von sieben besonders großen und qualitativ hochwertigen Diamanten ausschloss, die erst später im vierten Quartal veräußert werden sollen. Wir denken, dass dies etwas mit der sich anbahnenden Änderung der Bestimmungen in Angola zu tun hat. Die die Diamantproduzenten des Landes sollen in Zukunft freier über ihre Käufer entscheiden können. In früheren Jahren ging der Großteil der Diamanten in den arabischen Raum, von dort wurde er oft in das weltweite Diamantenzentrum Antwerpen (Belgien) weiterverkauft, die Profite machten die Zwischenhändler. Aus Angola direkt ging nur etwa 1% der Diamantenförderung in die belgische Metropole. Der neue Präsident Angolas, Lourenco, will das ändern. 50% sind für ihn eine realistische Größe für künftige Exporte nach Antwerpen. Das könnte ein großer Fortschritt für Lucapa sein.

