Lucapa Diamond: Die nächste Entdeckung in Lesotho

War zuletzt die Lulo-Mine in Angola bei Lucapa Diamond (WKN A0M6U8 / ASX LOM) für gute Nachrichten verantwortlich, so ist in diesen Wochen die Mothae Diamantenmine in Lesotho in den Schlagzeilen. Denn dort laufen derzeit verschiedene Arbeiten, um den Wert der Mine weiter zu erhöhen.

Noch längst sind nicht alle Regionen der Mine wirklich exploriert, eine Reihe von Arealen ist bisher kaum oder gar nicht untersucht worden. Das ändert sich gerade. Die Nord-Zone, die Neck-Zone und die Süd-Ost-Zone stehen dabei im Fokus. Auf diesen Gebieten werden Massenproben entnommen, die schon mehrere interessante Entdeckungen hervorgebracht haben. Noch bis in den Herbst soll die Probenentnahme andauern.

In den vergangenen Wochen hat Lucapa in der Süd-Ost-Zone einen fast 90 Karat schweren Diamanten entdeckt. In der Neck-Zone sorgte der Fund eines 25 Karat schweren Diamanten für Aufsehen. Ende Juli war es dann auch in der Nord-Zone so weit. Dort wurde ein 11,88 Karat schwerer Diamant bei Massenproben entdeckt. Damit zählt auch er zur Kategorie der Spezialdiamanten, die es auf mindestens 10,8 Karat bringen müssen. Diamanten mit einer solchen Größe werden eher selten entdeckt, das steigert den Wert.

Jetzt meldet Lucapa die nächste Entdeckung auf der Nord-Zone. Das untermauert die Theorie, dass es auch dort interessante Fundstellen gibt und kann dazu beitragen, die Ressourcenschätzung anzuheben. Dazu dienen die derzeitigen Massenproben. Im März hatte Lucapa angegeben, dass es die Mine auf mehr als 1 Million Karat nach JORC bringen kann. Setzen sich die derzeitigen Funde fort, könnte die Schätzung nach oben gehen. Doch noch ist es nicht so weit, die einzelnen Funde müssen analysiert werden, die Gesamtheit der Massenproben muss in das System eingearbeitet werden. Erst dann sind seriöse Aussagen möglich.

Aber die jüngste Entdeckung eines 28 Karat schweren Steins in der Nordzone weckt einiges an Phantasie. Ist es doch zugleich der zweite Spezialdiamant in wenigen Tagen, der dort entdeckt wird. Das „Sahnehäubchen“ bilden zudem zwei pinke Diamanten, die ebenfalls auf diesem Areal gefunden wurden. Schon am Jahresanfang meldete Lucapa, dass man in einer alten Abraumhalde einen 3 Karat schweren pinken Diamanten entdeckt hat. Die aktuellen Diamantenfunde machen deutlich, dass es in dem Gebiet auch pinke Diamanten geben muss. Das erweitert das Spektrum.

Neben der fortdauernden Entnahme von Massenproben arbeiten die Mitarbeiter von Lucapa an der Erstellung der neuen Förderanlage. Diese soll pro Stunde 150 Tonnen Gestein verarbeiten können, so dass die Mine von Mothae in neue Dimensionen vorstoßen kann. Im zweiten Halbjahr soll die Anlage fertig sein und ihren Betrieb aufnehmen.

