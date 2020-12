Lucapa Diamond meldet Diamantfunde vom Explorationsprojekt Brooking

Die australische Lucapa Diamond Company (WKN A0M6U8 / ASX LOM) betreibt bereits zwei Diamantminen, die Kimberlitmine Mothae in Lesotho sowie die alluviale Lulo-Mine in Angola. Doch das Unternehmen hält auch 80% an einem spannenden Explorationsprojet namens Brooking in West Australien. Von dort gab es jetzt vielversprechende Neuigkeiten.



Wie Lucapa und Partner Leopold Diamond nämlich meldeten, fiel die jüngste Beprobung von aussichtsreichen Zielen auf Brooking, das Projekt liegt in der Lamproit-Provinz West Kimberley, positiv aus und erbrachte unter anderem sieben Diamanten, davon zwei Makrodiamanten (>0,5 mm Durchmesser). Darüber hinaus konnten insgesamt 72 Chromite aus Lehm und Flussbetten gewonnen werden, die bei erster Betrachtung einer Art ähneln, die in Zusammenhang mit Lamproit steht.



Lucapa hatte, wie Ende Oktober angekündigt, ein weiteres Explorationsprogramm angestoßen, das neben den genannten Beprobungen auch die Entnahme geochemischer Proben in sechs auf Brooking identifizierten Zielen beinhaltete.



Hohe Wahrscheinlichkeit für Lamproit-Schlote



Laut Lucapa deuten die Ergebnisse der Proben auf das Vorkommen drei neuer Lamproite hin, wobei zwei Ziele eine ähnliche Bodengeochemie aufweisen wie zuvor auf Brooking entdecktes Lamproit. Schon 2018 hatten Lucapa und deren Partner auf Brooking diamanthaltigen Lamproit nachgewiesen – und mit einem Bohrprogramm auf der Lamproit-Entdeckung Little Spring Creek mehr als 1.300 Mikro- und Makrodiamanten gefördert.



Lamproit – wie Kimberlit – kann Diamanten und andere damit in Verbindung stehende Minerale und Elemente enthalten. Die geochemische Analyse zeigte, dass eine Reihe von Bodenproben aus die Zielgebieten A und B reich an Seltene Erden Elementen waren, die allgemein mit Lamproit in Verbindung gebracht werden. Und diese Ziele liegen auch in der Nähe von Proben aus Flüssen, die ebenfalls Diamanten und Chromite erbrachten. Es besteht nach Ansicht von Lucapa also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auf jedem der Ziele A und B Lamproit-Schlote vorhanden sind. Das soll nun in der nächsten Explorationsphase bestätigt werden!



Die im Gebiet C entnommenen Proben erbrachten Diamanten und Chromite über einer von Nordnordwest nach Südsüdost verlaufenden Struktur, die auf Satellitenbildern zu erkennen ist. Das deutet laut dem Unternehmen auf das mögliche Vorkommen eines Lamproitdamms hin.



Lucapa und Partner Leopold Diamonds wollen jetzt bestätigen, dass Lamproitschlote in den Zielgebieten A und B vorkommen könnten. Dazu wird man anhand der gewonnenen Informationen nun zukünftige Bohrstandorte oder die Standorte für Grabenziehungen planen.



Wie das Unternehmen weiter bekannt gab, wurden auch in den Zielgebieten D and E in zwei Proben Diamanten und Chromite entdeckt. Hier seien weitere Explorationsaktivitäten erforderlich, um mögliche Ziele zu definieren, hieß es.



