Lucapa Diamond: Ein klarer Vertrauensbeweis

Die Kursentwicklung von Lucapa Diamond (WKN A0M6U8 / ASX LOM) in den vergangenen zwölf Monaten kann Investoren nicht unbedingt glücklich machen. Vor einem Jahr notierte die Aktie des Diamantenförderers bei 0,41 AUD, Ende November 2016 stand sie bei 0,48 AUD. In der Folge zeigt sich ein Abwärtstrend. Ende August wurden 0,24 AUD erreicht, seitdem geht es langsam wieder bergauf. Derzeit liegt die Notierung in Australien bei 0,31 AUD.

Für die Experten von Far East Capital ist dies jedoch keine besorgniserregende Entwicklung. Sie sehen Lucapa Diamond in einem Entwicklungsprozess. Investoren, die auf kleine Companies mit einer Marktkapitalisierung von unter 50 Millionen Dollar setzen, verlassen den Aktionärskreis. Für größere Investoren wird das Unternehmen erst so langsam interessant. Viele wollen zunächst aber noch eine gewisse Historie sehen, bevor sie sich wirklich engagieren. Doch mit einer market cap von inzwischen 117 Millionen AUD schafft es Lucapa Diamond in neue Regionen und auf den Radarschirm einer anderen Gruppe von Investoren. Dass es in dieser Zwischenphase zu einer Stagnation beim Kurs kommt bzw. dieser sinkt, ist ein normales Phänomen des Wechsels der Investorengruppen.

Lucapa Diamond muss nachweisen, dass man nachhaltig Diamanten fördern kann. Dazu dienen die jüngsten Bohrungen. Auf deren Ergebnisse wartet der Markt teils noch. Das liegt darin begründet, dass weltweit nur zwei Laboratorien die komplizierten Untersuchungen der Bohrkerne durchführen können. Eines davon liegt in Kanada, das andere befindet sich in Kapstadt (Südafrika). Und so ergeben sich zeitliche Engpässe, bis die ersehnten Daten vorliegen.

Der Markt wartet gespannt auf diese Daten. Sollen sie doch zeigen, dass die bisherigen Funde keine Eintagsfliegen sind. Erwartet wird, dass sich auf dem Gebiet in Angola eine Reihe von Kimberliten nachweisen lassen, die ein entsprechendes Potenzial haben. Dabei scheint die Gegend rund um den Block 8, auf dem Lucapa bereits reihenweise große, besonders wertvolle Diamanten fördert, besonders interessant zu sein.

Neben den Bohrungen hat Lucapa zuletzt auch eine besondere elektromagnetische Untersuchung auf der Liegenschaft in Angola durchgeführt. Damit sollten frühere Untersuchungsergebnisse ergänzt werden. So können neue Ziele für weitere Untersuchungen identifiziert werden. Die Daten haben dann auch elf neue Zielpunkte ermittelt, die zuvor nicht bekannt waren. Sechs dieser Punkte liegen in der Nähe des aussichtsreichen Block 8.

So wird es auf dem Areal zeitnah weitere Bohrungen geben. Eine Bohrung soll in eine Tiefe von 200 Metern führen. Dort musste man eine frühere Bohrung bei 35 Metern abbrechen. Dass man jetzt an dieser Stelle eine weitere Bohrung in Angriff nimmt, zeigt, wie hoch die Erwartungen sind.

Hervorgehoben wird von den Experten von Far East Capital auch die inzwischen gute Finanzierungssituation bei Lucapa. Equigold von Simon Lee hat eine Kreditlinie über 15 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt. Diese hat eine Laufzeit von drei Jahren und ist mit 13 Prozent verzinst. 25 Prozent des Kredits kann später in Aktien umgewandelt werden.

Dass ausgerechnet Equigold die Mittel zur Verfügung stellt, wird besonders betont. Denn Simon Lee gehört zu den ausgesprochenen Kennern der Szene. Er war unter anderem für Samantha Gold und Great Victoria Gold aktiv und gilt in der Branche als bestens vernetzt. Zudem genießt er einen ausgezeichneten Ruf für seine Integrität und Kompetenz. Den Kredit kann man somit zugleich als Vertrauensbeweis für Lucapa und für das Managementteam ansehen.

