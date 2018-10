Lucapa Diamond fährt zweite Diamantmine hoch!

Der australische Diamantproduzent Lucapa Diamond (WKN A0M6U8 / ASX LOM) beginnt, seine zweite Diamantmine in Betrieb zu nehmen. Die Mothae-Mine in Lesoto liegt in nur 5 Kilometer Entfernung zur Letseng-Mine von Gem Diamonds (WKN A0MK5R), die die höchsten Verkaufspreise (in USD) pro Karat weltweit erzielt.

Lucapa, zusammen mit dem Joint Venture-Partner, der Regierung des Königreichs Lesotho (Lucapa 70%, Letsotho 30%) meldete heute die Kommissionierung der Verarbeitungsanlage auf der Kimberlitmine Mothae, die über eine Kapazität von 1,1 Mio. Tonnen pro Jahr verfügt. Schon Anfang November rechnet man bei Lucapa damit, dass die kommerzielle Förderung die ersten Diamanten liefert! Damit ergänzt Mothae die hochgradige, alluviale Produktion von Lucapas Lulo-Mine in Angola.

Die Produktion der Anlage, die zwei XRT- Diamantgewinnungskreisläufe enthält, soll schon im Laufe des Dezemberquartals ihre Nennkapazität erreichen. Mit Beginn der Diamantproduktion auf der neuen Anlage wird die Großprobenentnahme auf Mothae eingestellt und die Belegschaft wechselt zum Betrieb der kommerziellen Anlage über.

Lucapa hatte Diamanten mit einem Gesamtgewicht von mehr als 4.100 Karat aus Großproben gewonnen, die in Bereichen des Kimberlitschlots Mothae entnommen wurden, die zuvor noch nicht untersucht worden waren – und damit nicht in der Ressourcenschätzung zu Motahe enthalten sind. Dabei konnte man so genannte Specials (>10 Karat) von bis zu 89 Karat gewinnen!

Bereits im September hatte das Unternehmen ein Paket von Diamanten aus dem Großprobenprogramm mit einem Gewicht von rund 2.500 Karat zum Verkauf nach Antwerpen verschickt. Vor dem im laufenden vierten Quartal geplanten ersten Verkauf dieser Diamanten will Lucapa die restlichen Steine aus dem Programm ebenfalls nach Antwerpen liefern.

Die Förderung dieser großen Diamanten aus dem Großprobenprogramm, das Lucapa auf Motahe durchführte, stimmt mit der Testproduktion überein, die zwischen 2008 und 2012 auf der Mine durchgeführt wurden. In dieser Testphase wurden rund 23.400 Karat an Diamanten gefördert, darunter Specials von bis zu 254 Karat und 96 Steine von jeweils mehr als 10 Karat. Einige dieser Diamanten erzielten im Verkauf bis zu 57.000 USD pro Karat!

Die Chancen stehen also gut, dass Lucapa noch dieses Quartal zwei lukrative Diamantminen in Produktion haben wird, deren Diamanten im Verkauf sehr hohe Durchschnittspreise erzielen. Unserer Ansicht nach wird das im Kurs der Lucapa-Aktie noch lange nicht ausreichend berücksichtigt – und schon gar nicht das Explorationspotenzial auf den Projekten Lulo und Brooking. Wir glauben aber, dass der Markt über kurz oder lang erkennen wird, um was für einen wahren „Edelstein“ es sich bei Lucapa Diamond handelt.



