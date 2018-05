Lucapa Diamond erzielt Millionen Dollar aus jüngstem Diamantverkauf

Einmal mehr kann der australische Diamantproduzent Lucapa Diamond Company (ASX LOM / WKN A0M6U8) mit erfreulichen Zahlen aufwarten. Der jüngste Diamantverkauf spülte dem Unternehmen, bzw. der im Joint Venture betriebenen operativen Tochter, wieder Millionen Dollar in die Kasse. Und der pro Karat erzielte Durchschnittspreis lag einmal mehr meilenweit über dem Branchendurchschnitt!

Wie Lucapa und deren Partner Empresa Nacional de Diamantes E.P. (“Endiama”) und Rosas & Petalas nämlich mitteilten, generiert das zuletzt veräußerte Verkaufspaket mit Diamanten vom Lulo-Projekt in Angola (insgesamt 1.632 Karat) einen Bruttoumsatz von 3 Mio. USD bzw. 4 Mio. AUD. Und das bedeutet einen Durchschnittspreis von 1.838 USD pro Karat. Branchenweit liegt dieser Wert bei gerade einmal 100 bis 120 USD pro Karat…

Und dabei waren in diesem Verkaufspaket noch nicht einmal der 46karätige pinke Diamant oder andere große Diamanten enthalten, die das Unternehmen erst kürzlich auf dem neuen Abbaublock 4 entdeckt hatte. Was Gutes für den nächsten Diamantverkauf erwarten lässt!

Neben der Produktion auf dem Lulo-Projekt hat Lucapa Diamond noch weitere, heiße Eisen im Feuer. So verfügt man über zwei aussichtsreiche Explorationsliegenschaften und entwickelt darüber hinaus das Mothae-Projekt in Angola in Richtung Produktion. Die soll noch 2018 erreicht werden.

Einen guten Überblick gibt unser aktuelles Interview mit Lucapa-MD Stephen Wetherall:

[youtube:-Nl_v2w7OVQ]



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Lucapa Diamond Company halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Lucapa Diamond Company) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Lucapa Diamond Company profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.