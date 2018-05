Lucapa Diamond: Nächster Schritt in Australien

Meist kommen die Nachrichten von Lucapa Diamond (WKN A0M6U8 / ASX LOM) aus Angola. Dort arbeiten die Australier am Lulo-Projekt, auf dem eine Reihe von spektakulären Diamanten gefunden wurde. Dabei geht unter, dass Lucapa auch in anderen Regionen aktiv ist. So ist man 80prozentiger Besitzer des Brooking Projekts in Australien. Dieses 118 Quadratkilometer große Areal liegt etwa 50 Kilometer von der Ellendale Mine entfernt. Aus dieser nördlich von Perth gelegenen, inzwischen geschlossenen Diamantenmine wurden zuletzt rund 50 Prozent der Weltproduktion an gelben Diamanten gefördert.

Auch auf Brooking hat Lucapa bei ersten Explorationsarbeiten schon Diamanten entdeckt. Eine Bohrung auf Little Spring Creek brachte insgesamt 119 Diamanten verschiedener Größe ans Tageslicht. Durch diesen Fund motiviert, hat der Diamantenförderer weitere Untersuchungen auf dem Gebiet durchgeführt. Dazu zählen elektromagnetische Prüfungen und Untersuchungen mit dem Bodenradar. Dadurch kann der Lamproit von Little Spring Creek besser definiert werden. Die Untersuchungen sind somit wichtig für die weiteren Arbeiten vor Ort.

Im nächsten Schritt sollen zehn weiteren Bohrungen auf dem Lamproit niedergebracht werden. Ein entsprechendes Bohrunternehmen wurde von den Australiern bereits engagiert. Die Bohrungen in der entlegenen Region sollen Anfang Juni starten und rund drei Wochen andauern. Bis dann die Analyse der Bohrkerne vorliegt, wird es noch eine Zeit dauern.

Sollten diese Analysen positiv ausfallen, wird Lucapa den nächsten Schritt gehen. Dann würden Schürfarbeiten anstehen, um den Boden noch genauer zu analysieren. Auch dabei würden Proben entnommen und analysiert werden.

Neben den Arbeiten am Boden will Lucapa aber auch in die Luft gehen. Mit Hilfe von hochauflösenden geophysikalischen Vermessungen aus einem Flugzeug heraus soll das Areal weiter untersucht werden. Dabei liegt der Fokus auf möglichen, weiteren Bohrzielen. Denn nicht nur auf Little Spring Creek wurden in der Vergangenheit Diamanten gefunden. Die Areale von Cameron’s Bore, Katie’s Bore, East-West Creek, Homestead Creek, Santa Fe Dam und North East Creek haben ebenfalls schon für Aufsehen gesorgt. Auf all diesen Arealen wurden bereits vereinzelt Edelsteine entdeckt, was die Phantasie und die Neugier anregt.

Daher soll ein Helikopter im Auftrag von Lucapa das gesamte Areal überfliegen. Dabei will man engmaschig vorgehen, der Abstand zwischen den einzelnen Fluglinien soll 100 Meter betragen, auf besonders spannenden Arealen soll dieser Abstand bei 50 Meter liegen. Diese Flugprüfung wird von New Resolution Geophysics durchgeführt werden. Ziel ist die Entdeckung weiterer Lamproits. Solche magmatischen Gesteine enthalten häufig Diamanten.

Auch diese Ergebnisse werden in die weiteren Überlegungen und Arbeiten von Lucapa einfließen. Zudem wird man die bereits von alten Untersuchungen bekannten Ergebnisse berücksichtigen. So soll ein Gesamtbild der vorhandenen Lamproits und der möglichen Diamantenvorkommen entstehen.





