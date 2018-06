Lucapa Diamond: Nächster Erfolg auf dem Explorationsprojekt Brooking

Zuletzt gab es immer wieder positive Neuigkeiten aus Angola, wo die Diamantbranche vor weitreichenden Reformen steht, von denen auch der dort aktive Diamantproduzent Lucapa Diamond (WKN A0M6U8 / ASX LOM) profitieren dürfte. Lucapa allerdings hat auch noch andere, vielversprechende Eisen im Feuer wie das Explorationsprojekt Brooking, zu dem das Unternehmen heute ein Update veröffentlichte.

Brooking, das sei vorab gesagt, liegt innerhalb von nur 50 Kilometern zur Ellendale-Mine, die bis zu ihrer kürzlichen Schließung mehr als die Hälfte aller gelben Diamanten produzierte. Lucapa hat auf Brooking vor Kurzem ein neues Bohrprogramm angestoßen und zwar auf dem Zielgebiet Little Spring Creek.

Damit will man an die Entdeckungsbohrun LSC-01 anschließen, aus der man 119 Mikro- und Makrodiamanten aus einer Bohrkernprobe von nur 86,8 Kilogramm aus Lamproit-Gestein gewinnen konnte. Mit der ersten neuen Bohrung auf Little Spring Creek hat Lucapa nun ebenfalls den Lamproitkörper durchschnitten und zwar ab nur 2 Meter Tiefe unter der Oberfläche.

Die Bohrung läuft noch, doch sobald sie abgeschlossen ist, will das Unternehmen sofort Proben zur Analyse auf Mikrodiamanten an ein Labor schicken. Bis der Analyseprozess abgeschlossen ist, wird es dann ungefähr vier Wochen dauern.

Lucapa hat zudem die Experten von New Resolution Geophysics engagiert, um eine Xcite Time Domain Electromagnetic-Untersuchung (TDEM) über dem gesamten, 118 Quadratkilometer großen, Brooking-Projekt durchzuführen. Damit will man weitere Bohrziele auf anderen aussichtsreichen Gebieten identifizieren, in denen man bei der Oberflächenbeprobung Diamanten und Indikatorminerale für Lamproit entdeckt hatte. Es handelt sich dabei unter anderem um die Zielgebiete Cameron’s Bore, Katie’s Bore, East-West Creek, Homestead Creek, Santa Fe Dam und North East Creek.

Die aus dem Helikopter durchgeführte Untersuchung soll in der kommenden Woche beginnen und rund zwei Wochen dauern. In den kommenden Wochen und Monaten dürfte damit der Newsflow zum Brooking-Projekt von Lucapa deutlich zunehmen.



