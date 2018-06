Lucapa Diamond: Mothae-Mine beweist erneut ihr großes Potenzial

Lucapa Diamond (WKN A0M6U8 / ASX LOM) ist bekannt für den Fund großer Diamanten auf dem Lulo-Projekt in Angola, wo schon Rekordsteine gefunden wurden. Doch längst ist Lulo nicht mehr die einzige Aktivität der Australier, die unter anderem in Lesotho ein weiteres sehr aussichtsreiches Projekt entwickeln: Die Mothae-Diamantenmine, ein Joint Venture mit dem Staat Lesotho, an der Lucapa Diamond 70 Prozent der Anteile hält. Und dieses Projekt sorgt aktuell für Schlagzeilen!

Lucapa Diamond meldet den Fund eines gelben Diamanten mit einem Gewicht von 89 Karat. Der Stein wurde im Rahmen der laufenden Proben mit losem Gesteinsmaterial gefunden – ein Teil der Arbeiten am Aufbau einer Verarbeitungsanlage, die im zweiten Halbjahr 2018 in Dienst gestellt werden soll. Die Anlage wird eine Verarbeitungskapazität von 150 Tonnen Gestein pro Stunde haben. Bei den Aufbauarbeiten liege man im Zeitplan, heißt es aus dem Unternehmen.

Zudem will Lucapa Diamond mit den Gesteinsproben Daten sammeln, um die Ressource des Mothae-Projekts gemäß JORC-Richtlinien zu vergrößern. Im Fokus der Arbeiten stehen Zonen, die bisher überhaupt nicht in die Ressource eingeflossen sind oder wo man davon ausgeht, dass die bisherigen Explorationsarbeiten unzureichend gewesen sind. Der Fundort des Großdiamanten liegt im Südosten des Mothae-Projekts. Zuvor hatte Lucapa Diamond bereits einen Edelstein mit 25 Karat in einer bisher nicht explorierten Projektzone entdeckt.

Bei den Australiern sieht man sich durch die Funde in der Vermutung bestätigt, dass Mothae ähnlich wie die benachbarte Diamantenmine Letseng eine bedeutende Edelsteinquelle ist.

