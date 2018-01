Lucapa Diamond: Lesotho und ein gelber Stein heizen die Phantasie an

Vor wenigen Tagen sorgte eine Meldung aus Lesotho für Aufregung in der Bergbaubranche und auch für Entzücken bei Lucapa Diamond (WKN A0M6U8 / ASX LOM). In dem kleinen afrikanischen Königreich wurde in der Letseng Mine im Norden des Landes ein großer Diamant gefunden. Der Edelstein ist 910 Karat schwer, umgerechnet sind das 182 Gramm. Der Stein findet damit seinen Eintrag in das Buch der Diamanten-Historie, ist er doch der fünftgrößte Diamant, der je gefunden wurde. Dem noch namenlosen Edelstein wird eine außerordentliche Qualität beschieden. Dafür spricht auch, dass er farblos ist.

Die Mine von Letseng hat schon mehrere große Diamanten hervorgebracht. Rund 60 der dort gefundenen Diamanten kommen auf mindestens 100 Karat. Und dies ist auch für Lucapa Diamond vorteilhaft. Denn ganz in der Nähe ist das Unternehmen selber aktiv. Etwa 5 Kilometer von Letseng entfernt arbeitet Lucapa auf der Mothae Mine. Auch dort soll es große Diamanten geben, wie erste Arbeiten deutlich machen. Die Nähe zu Letseng sorgt dabei für eine Menge Phantasie. Noch kann Lucapa auf Mothae aber nicht mit der Förderung beginnen. Eine wichtige Behördenerlaubnis steht noch aus. Sie soll aber im zweiten Halbjahr 2018 kommen. Dann will Lucapa die Mine von Mothae zum zweiten Standbein der Gesellschaft ausbauen.

Das erste Standbein von Lucapa, das Lulo-Areal in Angola, ist in diesen Tagen auch wieder für Schlagzeilen gut. Diese sind zwar nicht so groß und prestigeträchtig wie die aus Lesotho, sorgen aber allemal für einige Aufmerksamkeit. Denn erneut hat Lucapa auf Lulo große Diamanten entdeckt.

So haben die Arbeiten auf Lulo einen 116 Karat schweren Diamanten zu Tage gefördert. Dieser Edelstein wurde erneut auf Block 8 gefunden. Schon mehrfach stand Block 8 im Fokus von großen Funden, das dortige Gebiet ist sehr ertragreich. Von der Qualität kommt der unreine Stein jedoch nicht an frühere Entdeckungen heran, er ist von minderer Qualität. Somit kann man mit diesem Stein auch nicht so hohe Preise erzielen wie mit reinen Diamanten.

Der große Edelstein wurde dank des Ende 2016 installierten XRT-Gewinnungskreislaufs für große Diamanten entdeckt. Damit wird immer deutlicher, wie wichtig und lohnenswert diese Installation für Lucapa ist. Auf Lulo wurden bisher 10 Diamanten gefunden, die mindestens 100 Karat schwer sind. Im laufenden Jahr hat es bereits zwei solcher Funde gegeben.

Neben dem 116-Karäter meldet Lucapa auf Lulo noch einen weiteren bedeutenden Fund. Ein 43 Karat schwerer gelber Edelstein sorgt ebenfalls für einige Aufregung. Auch dieser Stein wird im Block 8 gefunden. Der Stein ist der größte farbige Edelstein, der bisher auf Lulo entdeckt wurde. Rekordhalter war bisher ein pinkfarbener Edelstein, der es auf 39 Karat brachte. Gefunden wurde der pinke Diamant im September 2016.

Die jüngsten Funde auf Lulo machen erneut deutlich, welches Potenzial das Projekt hat. Weitere Entdeckungen von großen Diamanten sind alles andere als unwahrscheinlich.



