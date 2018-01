Lucapa Diamond: Kursexplosion nach spektakulären Bohrergebnissen

Neben der – sehr erfolgreichen – alluvialen Diamantproduktion auf dem Lulo-Projekt in Angola, verfügt die australische Lucapa Diamond (WKN A0M6U8 / ASX LOM) auch über verschiedene vielversprechende Explorationsprojekte. Von einem dieser Projekte namens Brooking lieferte das Unternehmen heute spektakuläre Bohrergebnisse, die an der australischen Börse zu einem Anstieg von mehr als 21% bei über 11 Millionen gehandelten Aktien führten!

Lucapa teilte nämlich mit, dass man auf dem Gebiet von Little Spring Creek, Teil des zu 80% Lucapa gehörenden Brooking-Projekts in der Region West Kimberley, nahe der Oberfläche auf Lamproit stieß. Und es ist bekannt, dass Lamproit-Schlote im West Kimberley Diamanten enthalten können. Ein spektakuläres Beispiel sind die Schlote Ellendale E9 und E4, in nur 50 Kilometer Entfernung zu Brooking. Als sie noch in Betrieb war, stellte die Ellendale-Mine den führenden Produzenten seltener, gelber Diamanten dar, lieferte über 50% des weltweiten Angebots!

Besonders spektakulär an dem aktuellen Fund von Lucapa war die hohe Konzentration von Mikro- und Makrodiamanten in der gewonnenen Kernprobe. In nur 86,8 Kilogramm Material aus der einzigen auf Little Spring Creek niedergebrachten Bohrung wurden insgesamt 119 Diamanten entdeckt, davon 7 Makrodiamanten von bis zu 1,0 Millimeter!

Damit sind die Ergebnisse der im Vorfeld durchgeführten Oberflächenbeprobungen bestätigt, mit denen Lucapa 24 Diamanten und stark anomale Konzentrationen von Indikatormineralen für Lamproit auf Little Spring Creek entdeckt hatte. Und diese Resultate, so das Unternehmen weiter, steigern auch die Aussichten für andere, nahegelegene Ziele auf Brooking, auf denen ebenfalls Diamanten und Indikatorminerale in Oberflächenprogrammen identifiziert wurden.

Wie Lucapas Managing Director Stephen Wetherall zudem erläuterte, ähnelt die Konzentration der Diamanten in der Little Spring Creek-Probe stark Ergebnissen der Schlote Ellendale E9 und E4, die wir bereits erwähnten.

Nachdem man nun diesen diamanthaltigen Lamproit-Schlot entdeckt hat, plant Lucapa bereits weitere Explorationsaktivitäten, darunter Bohrungen und geophysikalische Untersuchungen, um die Begrenzungen des Lamproit-Körpers auf Little Spring Creek zu definieren. Zusätzlich wird das Unternehmen weitere Proben nehmen, um den Makrodiamantgehalt des Materials besser verstehen zu können.

Allerdings ist derzeit auf Grund der Regenzeit das Gebiet nicht zugänglich, sodass diese Programm erst angestoßen werden, sobald auf Little Spring Creek wieder gearbeitet werden kann.

Lucapa wird angesichts der heutigen Ergebnisse, die man ja wie gesagt auch als positiv für nahgelegene Ziele betrachtet, Kernproben von den Gebieten Santa Fe und North East Creek zu weiteren Laboranalysen einschicken und plant zudem Feldarbeiten auf dem Brooking-Projekt insgesamt.

Nachdem der Kurs der Lucapa-Aktien zuletzt unter Druck geraten war, zeigt die heutige, sehr positive Reaktion des australischen Marktes, dass das Interesse noch vorhanden ist. Wenn schon ein erster Anfangserfolg auf Brooking zu einem solchen Anstieg führt, darf man getrost davon ausgehen, dass weitere positive Explorationsergebnisse oder gar die Entdeckung der primären Quelle der zahlreichen, wertvollen Diamanten auf dem Lulo-Projekt in Angola zu weiteren Kursschüben führen könnten. Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden, weisen aber auch darauf hin, dass die Diamantexploration sehr riskant ist. Insofern ist es von großem Vorteil für Lucapa, dass man auf Lulo bereits erfolgreich eine alluviale Diamantmine betreibt.







