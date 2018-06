Lucapa Diamond: Die Kasse klingelt wieder

Einmal mehr demonstriert der australische Diamantproduzent Lucapa Diamond (WKN A0M6U8 / ASX LOM), dass das Kerngeschäft – die Förderung außergewöhnlich wertvoller, alluvialer Diamanten – in Angola hervorragend läuft.

Wie das Unternehmen und seine Partner Empresa Nacional de Diamantes E.P. („Endiama“) und Rosas & Petalas mitteilten, hat man ein weiteres Paket der edlen Steine vom Lulo-Projekt erfolgreich veräußert. Die Diamanten mit einem Gesamtgewicht von 1.782 Karat erbrachten Bruttoeinnahmen von 2,7 Mio. AUD bzw. 2,0 Mio. USD. Das bedeutet wieder einmal einen, im internationalen Vergleich extrem hohen Durchschnittspreis von 1.530 AUD bzw. 1.150 USD pro Karat.

Diese Zahlen hätten wohl noch höher liegen können, doch Lucapa entschied sich, eine Reihe von weißen Specials (>10 Karat) sowie einen farbigen Special, die ebenfalls auf Lulo gewonnen wurden, zurückzuhalten und erst zu einem späteren Zeitpunkt zu verkaufen.

Auch ohne diese offenbar besonders wertvollen Diamanten lässt sich die Entwicklung des Jahres 2018 aber bisher positiv an. Allein im ersten Halbjahr hat Lucapa mit dem letzten Verkauf nämlich Diamanten mit einem Gegenwert von (brutto) 20,2 Mio. AUD bzw. 15,9 Mio. USD abgesetzt. Dabei lag der durchschnittliche Preis pro Karat bei 2.093 AUD bzw. 1.642 USD pro Karat!

Lucapa geht seine Explorationsprojekte – unter anderem die Suche nach der Quelle der alluvialen Diamanten auf Lulo sowie das Brooking-Projekt in Australien – also von einer mehr als stabilen Basis an. Sollte das Unternehmen auf einem dieser Explorationsprojekte fündig werden, sehen wir erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Hinzu kommt, dass Lucapa eine zweite Diamantmine, diesmal in Lesotho, erworben hat, die noch dieses Jahr in Produktion gehen soll und ebenfalls über besonders wertvolle Diamanten verfügt. Die Aussichten für das australische Unternehmen sind unserer Ansicht nach – trotz aller Risiken – also sehr vorteilhaft.



