Lucapa Diamond - Hervorragende Produktionszahlen im zweiten Quartal

Durchweg hervorragende Produktionszahlen legte heute die australische Lucapa Diamond Company (WKN A0M6U8 / ASX LOM) von ihrem Diamantprojekt Lulo in Angola vor. Das zweite Quartal kann voll überzeugen.

Denn wie die in Angola aktive Sociedade Mineira Do Lulo („SML“), an der Lucapa einen Anteil von 40% hält und deren Betreiber man ist, mitteilte, produzierte man während der drei Monate bis Ende Juni Diamanten mit insgesamt 4.203 Karat. Das ist ein Anstieg von 63% gegenüber dem Vorjahreszeitraum!

Lucapa und seine Partner förderten auf Lulo auch in diesem Berichtsquartal regelmäßig große und qualitativ hochwertige Steine zutage. Insgesamt stieg die Zahl dieser Specials im Juniquartal im Vergleich zum zweiten Quartal 2016 um 97% auf 57. Dabei legte das Gewicht der Specials, darunter zwei Diamanten von mehr als 50 Karat, um 76% auf 1.199 Karat zu!

Und gleichzeitig verbesserte sich auch der Gehalt der gefundenen Diamanten um 5% auf 7,3 Karat pro 100 Kubikmeter, während die durchschnittliche Größe der produzierten Diamanten mit 1,3 Karat stabil blieb.

Diese Steigerung wurden auf Basis eines erhöhten alluvialen Abbaus von 57.283 Schüttkubikmetern (+55%) erreicht, sodass SML auf dem besten Weg ist, 2017 den anvisierten Rekordabbau von 240.000 Kubikmetern alluvialen Schotters zu erreichen.

Zum Ende des Quartals hielt SML Diamanten mit 1.716 Karat vorrätig (+37%), nachdem man im Juniquartal Verkäufe mit einem Gegenwert von 4,8 Mio. USD getätigt hatte. Damit wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres bislang Diamanten im Wert von 15,4 Mio. USD verkauft!

Diese Zahlen sind unsere Ansicht nach umso beeindruckender, als Lucapa im April und Mai hauptsächlich auf dem Abbaublock 28 förderte und erst im Juni auf die Abbaublöcke 8 und 6 zurückkehrte. Diese hatten sich in der Vergangenheit als besonders hochwertig erwiesen.

Während die alluviale Produktion also „wie geschmiert“ läuft, sucht Lucapa weiter nach der Quelle der vielen, besonders wertvollen Diamanten, die man auf Lulo findet. In dieser Hinsicht kündigt das Unternehmen an, in Kürze die Ergebnisse und Interpretation einer aus dem Helikopter durchgeführten Elektromagnetikuntersuchung (Time Domain Electromagnetic) über dem Cacuilo Valley vorzulegen.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden das Kimberlitbohrprogramm unterstützen, mit dem Lucapa die Primärquelle der Diamanten aufspüren will. Dazu sollen auch die Ergebnisse der Laboranalyse von Kimberlitbohrkernen beitragen.



