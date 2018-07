Lucapa Diamond: Countdown für Diamantprojekt Brooking läuft

So langsam wird es wieder spannend auf dem Diamantexplorationsprojekt Brooking von Lucapa Diamond (WKN A0M6U8 / ASX LOM). Das australische Unternehmen hatte dort vor einiger Zeit mit einer ersten Bohrung gleich 119 Mikro- und Makrodiamanten entdeckt und diesem sensationellen Fund verständlicherweise schnellstmöglich weitere Bohrungen folgen lassen.

Brooking liegt in rund 50 Kilometer Entfernung zur erst kürzlich geschlossenen Ellendale-Mine, die bis zu diesem Zeitpunkt mehr als 50% der weltweit produzierten seltenen gelben Diamanten geliefert hatte.

Lucapa hatte der spektakulären Entdeckungsbohrungen weitere Bohrlöcher und umfassende geophysikalische Untersuchungen folgen lassen, um das weitere Potenzial des Gebiets Little Spring Creek abzustecken.

Nun wurden die Bohrkerne der ersten Nachfolgebohrung protokolliert und Bohrkernproben mit einem Gewicht von ca. 200 Kilogramm per Luftfracht an ein Speziallabor in Kanada zur Analyse auf Mikrodiamanten. Diese Laboruntersuchungen werden, wie Lucapa bereits mitgeteilt hatte, rund vier Wochen dauern. Das Unternehmen wird die Resultate natürlich veröffentlichen, sobald sie vorliegen.

Eine weitere Bohrung hatte Lucapa rund 30 Meter nördlich der Entdeckungsbohrung LSC-01 innerhalb des Lamproit-Zieles Little Spring Creek niedergebracht, das im Anschluss an Lucapas bodengestützte geophysikalische Erkundungen abgegrenzt wurde. Dabei stieß man auf den Lamproit-Körper, auf den man abgezielt hatte – und zwar schon in der Nähe der Oberfläche und bis in eine Tiefe von ca. 70 Metern. Weiter durchteufte diese Bohrung eine mögliche Kalkstein-/Lamproit-Brekzie bis in eine Tiefe von ungefähr 102 Metern, bevor sie aufgrund schwieriger Bohrbedingungen eingestellt wurde.

Während nun die zweite Bohrung protokolliert und für den Versand in ein Laborvorbereitet wird, gehen die Bohrungen auf Little Spring Creek unvermindert weiter. Lucapa hatte seine Explorationspläne dazu bereits im Mai gemeldet.

Lucapa konzentriert sich aber nicht allein auf das Zielgebiet Little Spring Creek, sondern will auch das Potenzial des gesamten, 118 Quadratkilometer großen Brooking-Projekt weiter erkunden. Dazu beauftragte man New Resolution Geophysics, eine helikoptergestützte elektromagnetische Erkundung ( „Xcite Time Domain Electromagnetic (TDEM)”) über dem Projektgebiet zu fliegen.

Damit will Lucapa zusätzliche Bohrziele innerhalb des Brooking-Projekts an Standorten identifizieren, wo Diamanten- und Lamproit-Indikatorminerale im Rahmen früherer übertägiger Probennahmeprogramme gefunden wurden sind. Dabei handelt es sich um die Zielgebiete Cameron’s Bore, Katie’s Bore, East-West Creek, Homestead Creek, Santa Fe Dam und North East Creek.

Die Xcite TDEM-Erkundung wurde termingerecht abgeschlossen und man geht im Unternehmen davon aus, dass die Interpretation und Modellierung der Daten ungefähr vier Wochen dauern wird. Auch hier wird Lucapa die Resultate veröffentlichen, sobald sie verfügbar sind.

Es wird also wie eingangs gesagt spannend: Wenn in rund vier Wochen die Ergebnisse der Bohrungen und ungefähr zur gleichen Zeit die Resultate der TDEM-Untersuchung eintreffen, könnte das eine deutliche Kursreaktion auslösen – vielleicht ähnlich der ursprünglichen Kursexplosion bei Bekanntgabe der Entdeckung auf Little Spring Creek.

Dazu müssen die Ergebnisse natürlich positiv ausfallen, was allerdings keineswegs garantiert ist. Wie eigentlich immer in der Exploration stehen hohem Potenzial hohe Risiken gegenüber. Das darf man als Anleger nie vergessen.



