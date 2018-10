Lucapa Diamond: Auf der Spur spektakulärer Entdeckungen

Der australische Diamantproduzent Lucapa Diamond (WKN A0M6U8 / ASX LOM) hat auf seinem Explorationsprojekt Brooking in Western Australia wiederholt spektakuläre Ergebnisse erzielt. Dem will man nun mit einem umfassenden Programm von Großproben und weiteren Bohrungen nachgehen.

Unter anderem hatte Lucapa auf dem Zielgebiet Little Spring Creek mit der Entdeckungsbohrung LSC/DH001 gleich 119 Makro- und Mikrodiamanten aus einer Probe von nur 87 Kilogramm gewonnen. Dem ließ man einige Zeit später 1.100 (!) Makro- und Mikrodiamanten direkt aus der Nachfolgebohrung LSC/DH002 folgen.

Es dürfte sich also lohnen, Little Spring Creek genauer unter die Lupe zu nehmen, weshalb Lucapa jetzt die Entnahme von Großproben aus dem Lamproitkörper, der die Makro- und Mikrodiamanten beherbergt, plant, um so den kommerziellen Bestand an Makrodiamanten, deren Wert und Gehalt zu überprüfen.

Die Arbeiten haben bereits begonnen und umfassen das Ausheben von Schürfgräben über dem Lamproitkörper für geologische Kartierungen und die Entnahme einer Großprobe von 100 Tonnen Lamproitmaterial. In einem Labor in Perth wird die Probe dann so aufbereitet, dass ein Konzentrat entsteht, aus dem die Diamanten ausgelesen werden können, sodass kommerzielle Makrodiamanten gewonnen werden, die Informationen über den Diamantenbestand liefern. Damit kann man dann auch Wert und Gehalt der Edelsteine abschätzen.

Darüber hinaus wird Lucapa Bohrungen auf neuen Lamproitzielen innerhalb des Projektgebiets von Brooking durchführen, um so das Potenzial auf weitere Funde genauer zu bestimmen. Die Ziele hatte das Unternehmen durch eine zuvor über dem gesamten Projekt durchgeführte, helikoptergestützte elektromagnetische Erkundung nach der Methode „Time Domain Electromagnetic (TDEM) abgegrenzt.

Unter anderem wird man sich dabei auch einer 7 Hektar großen Anomalie auf dem Zielgebiet Katie’s Bore annehmen, wo Lucapa in Flusssedimentproben schon 20 Mikrodiamanten sowie hohe Konzentrationen von Lamproit-Indikatormineralen entdeckt hat.

Wir sind gespannt, wie die Ergebnisse der Großprobenanalyse ausfallen und ob Lucapa mit den neuen Bohrungen womöglich eine zweite Entdeckung wie auf Little Spring Creek machen kann!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Lucapa Diamond Company halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Lucapa Diamond Company) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Lucapa Diamond Company profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.