Lucapa Diamond: Antwerpen ist das große Ziel

Seit rund einem Jahr ist Joao Lourenco Präsident von Angola. Er löste den viele Jahrzehnte regierenden Eduardo dos Santos ab. Lourenco versprach schon vor seiner Wahl Reformen. Diese sollten auch den Diamantensektor betreffen. Zuvor konnten Diamanten aus Angola nur über die staatliche Gesellschaft Sodiam an ausgewählte Kunden verkauft werden. Dies limitierte die Preisgestaltung. Catoca, der größte Diamantenförderer des Landes, sprach davon, dass man in den vorherigen sechs Jahren rund 464 Millionen Dollar verloren habe, da man nicht auf dem freien Markt sondern an vorgegebene Kunden verkaufen musste. Dieses System haben Lourenco und sein Rohstoffminister Diamantino Azevedo nun abgeschafft.

Die Produzenten des Landes sollen freier über ihre Käufer entscheiden können. In früheren Jahren ging der Großteil der Diamanten in den arabischen Raum, von dort wurde er oft in das weltweite Diamantenzentrum Antwerpen (Belgien) weiter verkauft, die Profite machten die Zwischenhändler. Aus Angola direkt ging nur etwa 1 Prozent der Diamantenförderung in die belgische Metropole. Lourenco will dies ändern. 50 Prozent sind für ihn eine realistische Größe für künftige Exporte nach Antwerpen.

Diamantenförderer wie Lucapa Diamond (WKN: A0M6U8 / ASX: LOM) dürften dies gerne hören. Eröffnet es doch neue Vertriebs- und Marketingkanäle für den Diamantenproduzenten. Das kann sich auch entsprechend positiv auf die künftigen Preise und damit auf die Ergebnisentwicklung auswirken.

Im Vorgriff auf diese neue Politik hat Lucapa mehrere hochwertige Diamanten aus der Lulo-Produktion bisher zurückgehalten, um sie wertbringender über die neuen Kanäle verkaufen zu können. Zum Verkauf stehen dabei sechs Top-Colour Typ IIa weiße Diamanten. Diese haben ein Gewicht von 114, 85, 75, 70, 62 bzw. 43 Karat. Dieses Paket umfasst somit 449 Karat. Hinzu kommt ein rosafarbener Diamant mit 46 Karat. Man darf gespannt sein, welche Preise diese hochwertigen Diamanten auf dem Markt erzielen werden.

Ein anderes Diamanten-Paket hat Lucapa hingegen über die bisherigen Kanäle veräußert. Insgesamt werden dabei 2.531 Karat aus der eigenen Förderung abgegeben. Der Verkaufspreis liegt brutto bei 2,5 Millionen Dollar. Umgerechnet sind dies 985 Dollar je Aktie.

Auch aus der noch relativ neuen Lucapa-Mine in Lesotho gibt es Neuigkeiten. Hier wird ebenfalls ein rund 2.500 Karat schweres Diamanten-Portfolio zum Verkauf angeboten. Die wertvollen Steine aus der Mothae-Mine sind nach Antwerpen verschickt worden. Dort sollen die Steine zunächst gesäubert und bewertet werden.

Zu den Highlights dieses Pakets gehören ein gelber Diamant mit einem Gewicht von 89 Karat sowie ein weiterer gelber Diamant mit 25 Karat. Ein weiterer Edelstein bringt es auf 28 Karat, verkauft werden auch eine Reihe von kleineren rosafarbenen Diamanten. Zu den Preisen für diese Diamanten gibt es noch keine Informationen. Darüber wird Lucapa nach dem Verkauf aber sicherlich berichten.



