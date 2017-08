Lucapa Diamond: Aktienkurs soll sich mehr als verdoppeln

Schon seit einiger Zeit erregt Lucapa Diamond (WKN A0M6U8 / ASX LOM) immer wieder Aufsehen mit spektakulären Diamantenfunden auf dem Lulo-Projekt. Die Funde sind vor allem saisonal bedingt und treten verstärkt auf, wenn sich Lucapa Diamond außerhalb der Regenzeit in Angola den hochgradigen Abbaufeldern auf dem flussnahen Projektgebiet widmen kann.

Zuletzt gab es wieder spektakuläre Funde, wir berichteten (Link: http://www.goldinvest.de/aus-der-redaktion/lucapa-diamond-company-ltd/812-lucapa-diamond-und-wieder-gibt-es-mega-entdeckungen), deren Zahl im laufenden Quartal schon jetzt die Zahl aus dem Vorquartal deutlich überschreitet. Wenn die Großdiamanten mit mehr als 50 Karat Gewicht demnächst in den Verkauf kommen, wird dies deutliche Spuren beim Umsatz von Lucapa Diamond hinterlassen.

Die Analysten von Euroz haben dies zum Anlass genommen, ihre Kaufempfehlung für die Aktie des australischen Diamantenkonzerns zu bekräftigen. Neben dem „Speculative Buy” für die Aktie von Lucapa Diamond gibt es ein Kursziel von 0,60 Dollar für den Titel, der im heutigen Börsenhandel an der Australian Securities Exchange bei 0,255 Dollar notiert. Mit anderen Worten: Euroz erwartet in der nächsten Zeit mehr als eine Kursverdoppelung bei der Diamantenaktie.

Ihren erneuten positiven Kommentar zu dem Papier begründen die Analysten unter anderem mit den jüngsten Funden der Großdiamanten. Der Umsatz der Gesellschaft ist exponentiell von solchen Diamanten abhängig. Euroz erwartet einen signifikanten Anstieg in den durchschnittlichen Verkaufspreisen, die in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres auf 1.458 US-Dollar pro Karat von 2.986 US-Dollar pro Karat im Jahr 2016 gefallen waren. So sei es möglich, dass der Umsatz unter den erwarteten 52 Millionen US-Dollar bleibe, kommentiert Euroz, dies könne sich aber an einem einzigen Tag durch den Fund eines neuen Großdiamanten ändern.

Nicht nur große Diamantenfunde bringen Lucapa Kurschancen

Chancen für den Aktienkurs von Lucapa Diamond sehen die Analysten auch mit Blick auf die laufenden Explorationsarbeiten des Kimberlitvorkommens auf Lulo. Kimberlite sind wichtige Quellen für Diamanten und die bisherigen Explorationsergebnisse auf dem angolanischen Areal waren enorm positiv (Link: http://www.goldinvest.de/aus-der-redaktion/lucapa-diamond-company-ltd/721-lucapa-diamond-naechste-runde-auf-der-jagd-nach-diamantenschatz-erfolgreich). Vor allem die Gebiete, die mit dem äußerst ergiebigen Minenblock 8 zusammen hängen, haben die Australier dabei in den Fokus genommen. Drei Bohrgeräte stehen zur Verfügung, weitere Ressourcen könnten hinzu kommen.

Wenn sich eine jüngst entdeckte Kimberlitformation in der Nähe des Blocks 8 als diamantenführend erweist, erwartet Euroz ein deutliches Rerating der Lucapa Aktie. Auf der Suche nach der Quelle für die vielen alluvialen Diamanten könnten die Australier einen wichtigen Schritt vorangekommen sein. Zudem sei das Mothae-Projekt in Lesotho für Lucapa Diamond auf mittelfristige Sicht eine sehr interessante und hochwertige Chance, glauben die Analysten.

