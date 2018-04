Lucapa Diamond: 16,5 Mio. AUD frisches Kapital von Großinvestoren

Es sind sehr erfreuliche Nachrichten, mit denen der australische Diamantproduzent Lucapa Diamond (WKN A0M6U8 / ASX LOM) heute aufwartet: Neue und alte Ankeraktionäre des Unternehmens haben zugesagt, insgesamt 16,5 Mio. AUD bereitzustellen – und die Finanzierung erfolgt ohne Abschlag auf den Aktienkurs!

Allein drei Großinvestoren haben sich bereit erklärt, Lucapa-Aktien im Wert von 13 Mio. AUD zu zeichnen und zwar zum Kurs von 0,23 AUD, der zum Zeitpunkt der Vereinbarung vorherrschte! Bei der Platzierung erhielt Lucapa nicht nur signifikante Unterstützung durch einen in Perth ansässigen Fonds sondern auch von einem neuen Ankerinvestor.

Das ist unserer Ansicht nach ein starker Vertrauensbeweis der Großinvestoren für das Unternehmen, dessen Projekte und seine Wachstumsstrategie. Lucapa wird zudem durch das frische Kapital in die Lage versetzt, sofort ein aggressives Bohr- und Explorationsprogramm auf der Diamantentdeckung Brooking zu finanzieren, ohne die Beteiligung an diesem Projekt (80%) verwässern zu müssen.

Gleichzeitig verfügt das Unternehmen mit diesen neuen Geldern über einen Puffer an Betriebskapital für die Entwicklung der Motahe-Mine in Lesotho sowie die Großprobenprogramme, die man dort durchführt. (Laut dem Unternehmen liegt man weiterhin im Plan, um dort im zweiten Halbjahr 2018 die kommerzielle Produktion aufzunehmen!)

Auch in Angola, wo Lucapa ja bereits seit einigen Jahren erfolgreich alluviale Diamanten produziert, kann man das frische Kapital gut gebrauchen und arbeitet mit den Projektpartnern an einer neuen Wachstumsstrategie. Dabei geht das Unternehmen davon aus, auch von den Initiativen des neuen Präsidenten Angolas profitieren zu können, der verstärkt Auslandsinvestitionen ins Land holen will und dafür plant, entscheidende Hürden zu eliminieren. An den Gesprächen zu diesen Themen wurde übrigens auch Lucapa beteiligt.

Darüber hinaus, so das Unternehmen weiter, verfügt der neue Ankerinvestor weltweit über signifikante Erfahrung bei der Ressourcenentwicklung und wird voraussichtlich auch einen Sitz im Board des Unternehmens erhalten.

Und natürlich werden mit dieser Platzierung – insgesamt 51 Mio. neue Aktien – vielleicht am Markt bestehende Bedenken in Bezug auf die Finanzierung der verschiedenen Projekte des Unternehmens erst einmal beseitigt.

Wie schon erwähnt wird Lucapa nun als erstes ein umfangreiches Explorationsprogramm auf dem Brooking-Projekt durchführen, um an die spektakuläre Little Spring Creek-Entdeckung http://www.goldinvest.de/aus-der-redaktion/lucapa-diamond-company-ltd/1285-lucapa-diamond-kursexplosion-nach-spektakulaeren-bohrergebnissen anzuschließen, bei der 119 Mikro- und Makrodiamanten aus einer Probe von nur 86,8 Kilogramm gewonnen wurden – darunter weiße aber auch gelbe Diamanten.

Brooking liegt in Rund 50 Kilometer Entfernung zur Ellendale-Mine in der Region West Kimberley, auf der bis zur kürzlich erfolgten Schließung mehr als 50% der gelben Schmuckdiamanten weltweit gefördert wurden. Lucapa hält einen Anteil von 80% an dem Lizenzgebiet und arbeitet sehr eng mit seinen Projektpartnern (Leopold) zusammen. Das Unternehmen verfügt zudem über ein Vorkaufsrecht für die 20% von Leopold, sollte die Gesellschaft diese abstoßen wollen.

Das angekündigte Explorationsprogramm wird Bohrungen sowohl auf der Little Spring Creek-Entdeckung, einem zweiten geophysikalischen Ziel rund 350 Meter nordöstlich davon als auch anderen interessanten Anomalien umfassen. Hinzu kommen ausgedehnte geophysikalische Untersuchungen, um das Ziel auf Little Spring Creek besser zu definieren und Bohrstandorte auf Zielen in anderen Gebieten des Brooking-Projekts zu erstellen, in denen bei früheren Oberflächenuntersuchungen ebenfalls Diamanten und Indikatorminerale gewonnen wurden.

So das Wetter mitspielt, erwartet Lucapa Ende dieses Monats wieder auf das Brooking-Projekt gelangen zu können. Die Bohrungen sollen dann im Mai beginnen.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Lucapa Diamond Company halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Lucapa Diamond Company) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Lucapa Diamond Company profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.