Lowe's-Aktie: Die zweitgrößte Baumarktkette der Welt - Aktienanalyse

Die Aktienexperten von LYXN Broker nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Lowe's-Aktie (ISIN: US5486611073, WKN: 859545, Ticker-Symbol: LWE, Ticker NYSE: LOW) unter die Lupe.

Das amerikanische Unternehmen “Lowe’s Companies Inc.“ sei nach Home Depot die zweitgrößte Baumarktkette der Welt und gehöre zu den Fortune-50-Unternehmen. Lowe‘s betreibe 2.390 Filialen, davon 299 in Kanada und 10 in Mexiko, und bediene allein in den USA rund 18 Mio. Kunden pro Woche. Der Konzern sei 1946 gegründet worden, habe seinen Sitz in Mooresville/North Carolina und werde von CEO Robert A. Niblock geleitet.

Produkte, Dienstleistungen

Lowe‘s biete wie die meisten Baumärkte Produkte und Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden, wobei die Firmenkunden für 30 Prozent des Gesamtumsatzes stünden. Zu den Firmenkunden würden vor allem Handwerker, aber auch Immobiliendienstleister, die öffentliche Hand sowie die jeweilige lokale, überregionale oder nationale Regierung, Schulen und die Industrie zählen. Die privaten “Do-it-yourself-Handwerker“ würden allerdings die wichtigste Einkaufsgruppe darstellen. Zudem könnten Baugeräte und im Heimwerkerbereich benötigte Geräte nicht nur gekauft, sondern auch gemietet werden.

Das Sortiment des Konzerns sei riesig. Die Kunden könnten nahezu alles im Baumarkt finden, was sie zum Hausbau, Hausumbau, zur Renovierung und Ausgestaltung benötigen würden. Wer nicht selbst Hand anlegen wolle, könne Handwerkerservices bestellen. Jeder Baumarkt verfüge im Schnitt über 37.000 verschiedene Artikel, davon in vielen Segmenten auch Eigenmarken des Konzerns. In den Märkten selbst gebe es darüber hinaus zusätzliche Ordermöglichkeiten, dazu komme die Möglichkeit von Online-Bestellungen.

Lowe‘s Performance des Jahres 2017 könne sich sehen lassen

Lowe‘s habe in den letzten Jahren mit einem Aktienrückkaufprogramm eigene Aktien im Wert von rund 18,1 Mrd. USD zurückgekauft und damit die Performance der Aktie kräftig angetrieben. Die Dividende für 2017 sei um 19 Prozent gestiegen. Insgesamt habe das Unternehmen in den letzten fünf Jahren 4,9 Mrd. USD an die Aktionäre ausgeschüttet.

Auch die Wachstumszahlen würden nach oben weisen. Das Umsatzplus habe immerhin bei 5,5 Prozent gelegen. Der Jahresumsatz in Höhe von 68,619 Mrd. USD habe sich gemäß des Geschäftsberichts 2017 auf zwölf verschiedene Umsatzgruppen aufgeteilt. Den höchsten Umsatzanteil habe der Bereich “Holz und Baumaterialien“ mit 9,508 Mrd. USD, nachfolgend der Bereich “Geräte“ mit 7,696 Mrd. USD und der Bereich “Saison und Outdoor Living“ mit 7,165 Mrd. USD. In diesen drei Umsatzgruppen seien die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr sogar zweistellig gewachsen. Das höchste Umsatzwachstum habe die größte Umsatzgruppe “Holz und Baumaterialien“ erzielt.

Details zur Aktie

Die Aktien von Lowe‘s würden mit dem Symbol LOW an der New Yorker Börse NYSE gehandelt. Der Konzern sei 1961 an die Börse gegangen. Gemäß dem Geschäftsbericht von 2017 habe die Anzahl der ausstehenden Aktien bei rund 839,0 Mio. (840,0 Mio. vollverwässert) gelegen. Aktien von Lowe‘s seien in den S&P 100 und den S&P 500 einbezogen. In den letzten fünf Jahren habe das Wertpapier rund 100 Prozent an Wert hinzugewinnen können, während zum Beispiel der S&P 500 rund 65 Prozent hinzugewonnen habe. Folglich sei die Aktie von Lowe‘s ein klarer Outperformer.

Die größten Ankeraktionäre seien die US-Investmentgesellschaft Vanguard mit 7,84 Prozent und die US-Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock mit 7,00 Prozent. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 70,94 Mrd. USD. Die Aktie habe in den letzten 52 Wochen 108,98 USD im Hoch und 70,76 USD im Tief gekostet.

Aktuelle Analysen

Die Analysten von Baird, Bernstein, BMO Capital, BTIG Research, Credit Suisse, Deutsche Bank, Gabelli, Guggenheim, Jefferies, JPMorgan, Loop Capital, Morgan Stanley, Piper Jaffray, RBC Capital, Stifel Nicolaus, SunTrust Robinson, Telsey Advisory Group, Wedbush, Wells Fargo und UBS hätten seit Jahresbeginn Analysen zur Aktie von Lowe‘s angefertigt.

Von den 20 Analysen habe das höchste Kursziel bei 129,00 USD (Jefferies vom 5. Februar 2018) und das niedrigste Kursziel bei 80,00 USD (Wedbush vom 1. März 2018) gelegen. Das Durchschnittskursziel der 20 Analysen liege bei 106,20 USD. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 85,47 USD aus dem Handel an der NYSE gegangen.

Fundamentaldaten 2017

Bei Lowe‘s werde jeweils zum 2. Februar gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Der Umsatz habe im Jahr 2017 bei 68,619 Mrd. USD und das betriebliche Ergebnis (EBIT) bei 5,489 Mrd. USD gelegen. Der Jahresüberschuss sei mit 3,4 Mrd. USD testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe bei 4,09 USD gelegen. Der Konzern habe an seine Aktionäre 1,58 USD je Anteilsschein ausgeschüttet. Dies habe einer Ausschüttungssumme von 1,3 Mrd. USD entsprochen.

Die Gesellschaft habe für 2017 liquide Mittel in Höhe von 588,0 Mio. USD ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten seien mit 29,418 Mrd. USD angegeben worden. Das gezeichnete Kapital sei mit 5,873 Mrd. USD festgestellt worden. Die Bilanzsumme habe somit bei 35,291 Mrd. USD gelegen. Die Eigenkapitalquote sei mit 16,6 Prozent ausgewiesen worden. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 310.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Bilanzprognosen für 2018 und 2019

Die Umsätze könnten 2018 71,22 Mrd. USD und 2019 73,94 Mrd. USD betragen. Das EBITDA könnte 2018 bei 8,15 Mrd. USD und 2019 bei 8,58 Mrd. USD liegen . Das EBIT werde für 2018 mit 6,60 Mrd. USD und für 2019 mit 7,07 Mrd. USD prognostiziert. Der Gewinn je Aktie käme gemäß der Schätzung 2018 auf 5,46 USD und 2019 auf 6,10 USD. Diesen Schätzungen nach könnte sich die Dividende 2018 bei 1,83 USD und 2019 bei 2,17 USD einpendeln.

Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 7,73 USD und 2019 von 8,51 USD testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 bei 7,88 USD und 2019 bei 7,74 USD liegen. Die Nettoverschuldung in Höhe von 15,68 Mrd. USD 2018 könnte 2019 etwas zunehmen und läge dann bei 15,89 Mrd. USD.

Termine

Die Lowe’s Companies Inc. präsentiere am 23. Mai 2018 die Quartalsergebnisse für das erste Quartal. Am 1. Juni finde in Charlotte, North Carolina/USA die Hauptversammlung statt. Am 22. August würden die Zahlen für das zweite Quartal und am 20. November die Ergebnisse für das dritte Quartal folgen.

Langfristige Chartanalyse der Lowe’s Aktie:

Die Aktie der Lowe‘s Companies Inc. habe sich in den vergangenen Handelsjahren recht gut entwickeln können und sei aus dem Bereich um die Marke von rund 45,00 USD bis hinauf auf gut 107,50 USD geklettert. In dieser Zeit seien mehrere Intensitäten und Verlaufsmuster zu beobachten gewesen. Die Phasen von Mitte 2014 bis April 2015 und von Anfang 2018 bis März 2018 seien stark aufwärts gerichtet gewesen. Von April 2015 bis Ende 2017 habe der Wert ebenfalls aufwärts tendiert, allerdings hätten stärkere Rücksetzer trendfolgende Ansätze immer wieder zunichte gemacht. Auffallend sei die kürzlich aufgetretene, recht kräftige Gegenbewegung zu der seit Anfang des Jahres starken Aufwärtsbewegung. Aus dem Kursbereich der Hochs von rund 107,50 USD sei der Wert bis unter 82,50 USD abgerutscht, was zu einem Jahresminus des Wertes von gut 20 Prozent geführt habe. Der Schlusskurs der Vorwoche habe im Bereich von 86,00 USD gelegen.

Die aktuellen Bewegungstiefs knapp oberhalb von 80,00 USD würden übergeordnet einen Test des wichtigen Unterstützungsniveaus von 82,50 USD darstellen und könnten durchaus zu einer Gegenreaktion mit Kaufgedanken führen. Käufe oberhalb von 88,00 USD wären somit durchaus denkbar, mit den Widerständen von 92,50 USD und 97,50 USD als realistische Ziele. Ein erneuter Rutsch unter den Bereich von 83,00 USD könnte jedoch ebenso zu einem vorerst endgültigen Trendbruch führen und Kurse in Richtung 72,50 USD und auch 67,50 USD nach sich ziehen. (Analyse vom 22.05.2018)

Börsenplätze Lowe's-Aktie:

73,87 EUR +2,34% (22.05.2018, 08:06)

USD 87,39 (21.05.2018)

US5486611073

859545

LWE

LOW

