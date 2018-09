Longtrades im WTI, DOW JONES und S&P500!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Im WTI Öl, sowohl in auch in den US Indexen hatten wir bereits vor über 2 Wochen Long Tradingbereiche im Chart hinterlegt (gelbe Box im Chart) und konnten im S&P500 sowie in WTI diese bereits erreichen und auch deutlich nach oben Abarbeiten.

Das heißt wir befinden uns aktuell klar im Profit mit den Trades. Der große US Index DOW JONES hat unseren Zielbereich noch nicht angelaufen und kann nach wie vor genutzt werden um Positionen am besten als Limit Order am Markt zu platzieren.

Wir gehen bei WTI von einem Anstieg Richtung 80$ Dollar aus. Beim S&P500 von einem Kursziel über 3000 Punkten und beim DOW JONES erwarten wir das Erreichen der 30,000 Punkte.

Wenn auch sie Interesse daran haben Deutschlands akkurateste Marktanalyse zu nutzen, um an den Trades in Rohstoffen, Edelmetallen, Indexen und Währungspaaren zu partizipieren, testen Sie uns kostenlos unter www.hkcmanagement.de

Unsere Performance in WTI 2014 bis 2017!

22 Zielbereiche wurden benannt.

17 Zielbereiche wurden exakt erreicht.

Alle 5 markanten Richtungsänderungen in den Jahren 2014 - 2017 wurden in unseren Zielbereichen vollzogen.





Unsere Performance im S&P500 2014 bis 2017!

9 Monate lag die Trefferquote bei 100%.

16 von 21 Zielbereiche konnten dabei exakt getroffen werden.

5 von 5 übergeordnete Trendwechsel, in den Jahren 2014 - 2017 konnten rechtzeitig erkannt werden.



Trefferquote: 76.2%

WTI CHART

Dow JONES CHART

S&P500 CHART