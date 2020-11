Lohnt sich das wirklich, NASDAQ-100?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Der NASDAQ-100 war am 03. November mit einem Punktestand von 11053 aus dem Handel gegangen. Heute ging es für den NASDAQ-100 (US6311011026) mit -2,69 %

weiter. Derzeit notiert der Index aus USA bei einem Punktestand von 11084,76. Händler erwarten, dass sich der Trend der jüngsten Entwicklung fortsetzt.

Tagesgewinner sind dabei die Werte von Align, Walgreens Boots Alliance sowie Ross Stores. Die Kurse sind um +7,54 %, +5,14 % sowie +4,03 % nach

oben marschiert. Tagesverlierer sind die Titel Splunk Inc, NetEase Inc, Charter Communications Inc. Die Abschläge belaufen sich auf -3,4 %, -2,82 %, -2,59 %.

Align Relative Strength Index:

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Align. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 72,16 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Align momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 27,29, was bedeutet, dass Align hier überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Buy" eingestuft. Align wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Walgreens Boots Alliance Fundamental:

Walgreens Boots Alliance wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Sell". Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 5 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine "Sell" Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Sell"-Einstufung.

Ross Stores Dividende:

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Ross Stores auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Ross Stores in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Ross Stores hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.





