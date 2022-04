Logistik nach der Korrektur attraktiv: Hapag Lloyd

Die Logistikbranche steht aufgrund der stark gestiegenen Frachtraten im Fokus der Anleger. So wurden für die Hapag-Lloyd-Aktie in der Spitze (Ende März) 366 Euro gezahlt; aktuell gibt’s die Reederei mit der robusten Aktionärsstruktur um die 10 Prozent günstiger für 325 Euro. Die Gesellschaft schlägt der Hauptversammlung am 25.5.22 eine Dividende von 35 Euro für das Jahr 2021 vor (nach 3,50 Euro im Jahr 2021 für 2020). Diese Dividende fließt über den Terminpreis der Aktie in das Pricing aller Zertifikate mit festen Fälligkeiten ein, die nach dem Dividenden-Ex-Tag liegen. Über die Zertifikate können Anleger aber dennoch die Dividende nahezu vollständig (!) in Form eines Discounts vereinnahmen, auch wenn zu erwarten ist, dass der Aktienkurs durch den Dividendenabschlag erwartungsgemäß reduziert wird – überschlagsweise kann als ein Kurs von 290 Euro als „am Geld“ angenommen werden.

Discount-Strategie – Juni

Das Discount-Zertifikat der HVB mit einem Cap von 270 Euro (ISIN DE000HB527M8) bietet bei einem Preis von 249,10 Euro eine Renditechance von 20,90 Euro oder 46,4 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 17.6.22 zumindest auf Höhe des Caps notiert; andernfalls gibt’s eine Aktie. Der Discount beträgt theoretisch 24 Prozent; durch den Abschlag muss er aber niedriger geschätzt werden.

Discount-Strategie – September

Ein baugleiches Modell mit der Fälligkeit am 23.9.22 gibt’s von der HVB unter der ISIN DE000HB527V9: Beim Preis von 236 Euro sind maximal 34 Euro oder 33,3 Prozent p.a. drin, wenn die Aktie am 16.9.22 auf oder über dem Cap von 270 Euro schließt. Alternativ erfolgt eine Aktienlieferung.

Bonus-Strategie – September

Defensiv ist auch das Capped-Bonus-Zertifikat der HVB mit der ISIN DE000HB15LY3: Hier liegt die Barriere bei 200 Euro; Anleger erzielen mit dem Bonusbetrag von 400 Euro beim Kaufpreis von 324,13 Euro (leichtes Abgeld von 1 Prozent) eine Rendite von 75,87 Euro oder 54,4 Prozent p.a. Im Fall einer verletzten Barriere erfolgt auch hier eine Aktienlieferung.

ZertifikateReport-Fazit: Die Discount-Zertifikate und Bonus-Zertifikat können zum defensiven Einstieg in die Hapag-Lloyd-Aktie genutzt werden; Anleger sollten bei ihrer Kursprognose und der Einordnung der Rendite- und Risikopufferkennzahlen gedanklich bereits den enormen Dividendenabschlag vorwegnehmen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hapag Lloyd-Aktien oder von Anlageprodukten auf Hapag Lloyd-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen