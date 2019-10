Locker Auslaufen – Anleger entspannen nach starker Börsenwoche

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Dax startet am letzten Handelstag einer weiteren starken Börsenwoche kaum verändert und pendelt bis zum Mittag um 12.850 Punkte. Die Performance derzeit ist beeindruckend: Mit 12.914 Punkten hatte der Dax am Donnerstag ein frisches Jahreshoch erklommen. In dieser dritten Gewinnwoche in Folge liegt das Plus bei rund 1,9%. Seit Anfang Oktober knapp 9%Auch wenn Anleger schon auf die 13.000 Punkte schielen: Der Markt ist derzeit überkauft und anfällig für eine Korrektur.Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist im Oktober stabil geblieben. Das Ifo-Geschäftsklima verharrte auf dem niedrigen Stand des Vormonats von 94,6 Punkten. Die schwächelnde Konjunktur dämpft auch die Stimmung der Verbraucher.Der GfK Index fällt mit 9,6 Punkten auf den niedrigsten Wert seit Herbst 2016.Die Berichtsaison liefert neues Futter für Infineon: Der Wettbewerber Intel hebt nach einem starken dritten Quartal die Prognose an.Anders bei Continental: Beim Wettbewerber Michelin entweicht die Luft aus dem Prognosereifen. Michelin schaut pessimistisch auf den gesamten Markt der PKW und LKW.Daxneuling und Triebwerksbauer MTU hat im Sommer ein überraschend starkes Gewinnplus eingeflogen. Der Umsatz ging zwar leicht um 1% zurück auf 1,2 Milliarden Euro. Der operative Gewinn legte um 10% zu auf 192,5 Millionen Euro. Das ist mehr als Analysten erwartet hatten. Und die Chancen stehen gut, dass es so weitergeht: MTU sitzt auf einem Auftragsbestand von 20,8 Milliarden Euro. Genug zu tun für die kommenden vier Jahre!Zur Vollständigkeit: MTU bestätigt die Prognose.Henkel bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Vorstandschef Hans Van Bylen gibt Ende Dezember nach rund 35 Jahren im Unternehmen die Konzernführung ab. Er führt persönliche Gründe ins Feld. Nachfolger wird der bisherige Finanzvorstand Carsten Knobel.Van Bylen führt das Unternehmen seit 2016. Im August hatte Henkel sich für das laufende Geschäftsjahr pessimistischer gezeigt.Bei Kion und Siltronic nehmen Analysten den berühmten Fuß vom Gas.So streicht die HSBC nach starken Quartalszahlen und einem Kurssprung der Kion -Aktie die Kaufempfehlung. Die Commerzbank macht dasselbe bei Siltronic.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.