Lockdown, US-Wahlen und zwei schöne Trades

Zum Tagesstart setzt eine leichte Erholung am Aktienmarkt ein, mehr aber auch nicht. Der Teil-Lockdown, der gestern für nächste Woche beschlossen wurde, war im Vorfeld erwartet worden. Entsprechend ging es seit Wochenanfang schon teils heftig abwärts bei DAX & Co.

Brexit, US-Wahl und insbesondere die 2. Corona-Welle sind selbst für optimistische Börsianer derzeit einfach zu viele offene Baustellen – alles Themen, die derzeit die Finanzmärkte belasten. Ich fokussiere mich aktuell daher eher auf sehr kurzfristig ausgelegte Trading-Aktivitäten, denn der Blick in die Zukunft ist doch sehr eingetrübt - wohlwissend, dass sich dies an der Börse auch sehr schnell wieder ändern kann.

Neue Swing-Trading-Ideen gibt es vermutlich dann nächste Woche wieder, wenn klar ist, wer der neue US-Präsident sein wird. Ein Problem dabei könnte sein, dass im Falle eines Wahlsiegs von Biden dieser von Trump nicht akzeptiert und angefochten wird. Vermutlich das schlechteste Szenario aus Sicht der Anleger. Wir werden sehen!



Laufende Trade-Aktivität aus dem CFX Broker-Blog:



USDJPY (short): hier hatte ich Ihnen letzte Woche mitgeteilt, dass der Stopp deutlich in die Gewinnzone nachgezogen wird. Der Stopp, der wie erwähnt knapp über die 105er-Marke nachgezogen wurde, hat gerade so gehalten. Glück!? Ja, etwas, doch ist der Stopp auch nicht grundlos über die runde Kursmarke (Widerstandszone) gelegt worden. Nach dem Antesten des Widerstands ging es wieder flott in Richtung Süden. Auch wegen der nahenden US-Wahl möchte ich diese Restposition nun zum aktuellen Kurs (104,27) beenden – ein schöner Gewinn von etwa 170 Pips.





USDJPY im aktuellen 4-Stunden-Chart – Quelle: CFX TraderPRODow Jones (short): In der vergangenen Woche hatte ich Ihnen, als der Trade noch leicht im Verlust lag, geschrieben, dass ich weiter an der Position festhalten möchte. Zu sehr angezählt sah die charttechnische Situation für mich aus.Hier hatte ich weniger Geduld als beim USDJPY-Trade. Gestern mit dem Erreichen der 27.000er-Marke reizte mich der schöne Gewinn von über 1.300 Punkten zu sehr – auch hier hatte ich einfach schon die offene US-Wahl im Blick und agierte gemäß dem Motto „lieber den Spatz in der Hand …“, wobei dieser Spatz schon beträchtliche Ausmaße angenommen hatte.Ab November kann wieder ein Trading-Schüler aufgenommen werden. Coaching/Mentoring via Internet. Bei Interesse einfach melden. boersenversteher@email.de . Wir vereinbaren dann einen Telefontermin.Allzeit gute Trades wünscht IhnenIhrTill KleinleinTrader & Coach